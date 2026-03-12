Yeni Şafak
Bu kadarına da pes: Takiple durdurulan cipten 6 kaçak göçmen çıktı

11:5912/03/2026, Perşembe
DHA
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayan sürücünün cipi, takip sonucu durduruldu. Araçta yakalanan 6 Suriye uyruklu kaçak göçmen sınır dışı edilirken, sürücü tutuklandı.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.


Çalışma kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir cip takibe alındı. Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan araç takip sonucu durduruldu.


Araçta yapılan kontrollerde 6 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından ilgili birimlere teslim edildikten sonra sınır dışı edildi.



Olaya ilişkin gözaltına alınan sürücü A. A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. A.A.’ya ayrıca, 310 bin 211 TL idari para cezası uygulanırken, araç da 120 gün trafikten menedildi. 

