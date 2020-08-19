Yunanistan'ın son durağı Güney Kıbrıs: AB, Türkiye'ye yaptırım uygulamalı

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri tüm hızıyla devam ederken, Yunanistan'ın saldırgan tavırları devam ediyor. Kendine yandaş arayan Yunanistan'ın son durağı Güney Kıbrıs oldu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Lefkoşa’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Akdeniz'deki saldırgan eylemlerinin Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik olduğunu ve birliğin gerekli yanıtı vermesi gerektiğini belirtti.

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Anastasiadis ve Hristodulidis ile ikili ilişkiler ve ortak değerleri paylaşan bölge ülkeleriyle işbirliğini ele aldıklarını belirten Dendias, şunları ifade etti: “Atina ile Lefkoşa arasındaki koordinasyon, ortak rotamız bağlamında hem siyasi hem de teknik düzeyde süreklidir. Geçen hafta, Hristodulidis ve ben 'AB Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldık. Önümüzdeki günlerde, Yüksek Temsilci'nin (AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell) kurumsal yükümlülüğü gereği bize sunması gereken Türkiye'ye karşı yaptırımların listesini ele alacağımız Berlin'deki resmi olmayan konsey toplantısına tekrar birlikte katılacağız. Giderek artan Türk saldırganlığı AB'ye yöneliktir ve haliyle onunla mücadele etmek için Avrupa’nın da tepkisinin artması gerekiyor.”

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Dendias şöyle devam etti: "Giderek artan Türk saldırganlığı AB'ye yöneliktir ve haliyle onunla mücadele etmek için Avrupa’nın da tepkisinin artması gerekiyor.”