Yusuf Güney ev hapsi şartıyla tahliye edildi

10:46 12/05/2026, Salı
Ünlü isme ev hapsi uygulanacak
“Uyuşturucu kullanımını teşvik” suçlamasıyla tutuklanan şarkıcı Yusuf Güney hakkında karar çıktı. Mahkeme, Güney’in ev hapsi uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan Yusuf Güney, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Güney’in, YouTube kanalında yaptığı bir yayında yasaklı DMT maddesi içeren bir çaydan övgüyle söz ettiği iddiası üzerine hakkında işlem başlatılmıştı.


