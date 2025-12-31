Yeni Şafak
Şarkıcı Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

23:1931/12/2025, Çarşamba
AA
Yusuf Güney
Yusuf Güney

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan şarkıcı Yusuf Güney'in Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporunda uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan şüpheli Güney'le ilgili Adli Tıp Kurumunca (ATK) rapor hazırlandı.

Rapora göre, şarkıcı Yusuf Güney'in saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Kan örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.



#Adli Tıp Kurumu
#Yusuf Güney
#Uyuşturucu
