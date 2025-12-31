Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ağrı
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda büyük operasyon: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda büyük operasyon: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

09:5931/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Gürbulak Gümrük Kapısı
Gürbulak Gümrük Kapısı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 8 kilo 136 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrükler Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük kapısında bir araçta arama yaptı.

Aracın tavan döşemelerine gizlenmiş vaziyette 7 kilo 600 gram afyon sakızı ile bir kişinin ayakkabı tabanına gizlenmiş 536 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



#Ağrı
#gümrük
#kapı
#uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Recep ayı ne zaman bitecek? 2026 Diyanet takvimine göre Recep ayının son günü