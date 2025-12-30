Yeni Şafak
Kapıkule’de narkotik operasyonu: Tırda esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi

10:5030/12/2025, Salı
AA
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda çiçek saksılarına gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda çiçek saksılarına gizlenmiş 16 kilo 248 gram esrar ile 2 milyon 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak için sınır kapısına gelen tır risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına yönlendirildi.Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, yoğunluk tespit edilen tırın dorsesinde narkotik dedektör köpeği "Bodri" ile arama yaptı. Aramada çiçek saksılarına gizlenen yaklaşık 2 milyon 500 bin uyuşturucu hap ile 16 kilo 248 gram sentetik esrar ele geçirildi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.





#Edirne Gümrük Muhafaza
#Kapıkule Sınır Kapısı
#uyuşturucu
