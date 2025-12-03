Yeni Şafak
Emniyetten geniş çaplı narkotik denetimi

00:273/12/2025, Çarşamba
IHA
Kırıkkale’de polis ekipleri, özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun bulunduğu bölgelerde uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerle gençlerin güvenliğini tehdit eden risklerin önüne geçilmesi hedeflendi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üniversite çevresinde geniş kapsamlı uygulamalar yaptı. Üniversite şehri olarak bilinen Yahşihan ilçesinde şüpheli görülen araçlar tek tek durdurularak detaylı şekilde arandı. 

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, sürücü ve yolcuların kimlik ile GBT sorgularını yaparken, trafik ekipleri de ruhsat, sigorta ve sürücü belgelerini kontrol etti. Sokak aralarında da yaya devriyeler tarafından şahıslar üzerinde denetimler yapıldı.

Uygulama noktalarını ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, ekiplerden sahadaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında müdür yardımcıları ile şube müdürleri de Işık’a eşlik ederek uygulamaların işleyişini yerinde takip etti.


Gerçekleştirilen uygulamalarda binin üzerinde kişiyle çok sayıda araç sorgulandı. Kural ihlallerinin tespit edildiği 6 araca toplam 19 bin 921 lira idari para cezası uygulandı.


Yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.


