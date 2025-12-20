Oyuncu ve menajerlere narkotik baskını

Oyuncu ve menajerlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu madde kullanmak" iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

4 İSME FUHUŞ GÖZALTISI

Başsavcılık, şüpheliler menajer Eser Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", şüpheliler Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü hakkında da "fuhşa teşvik ve aracılık etme", şüpheli Saim Macit hakkında ise " Ateşli Silahlar Kanuna muhalefet" suçundan gözaltı kararı verdi. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

EYÜBOĞLU'NDAN SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda ruhsatlı, ruhsatsız ve kurusıkı tabanca, çeşitli fişekler, 8 tablet uyuşturucu hap, kristal şeklinde uyuşturucu, 5 likit uyuşturucu, içerisinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen 51 kartuş, çok sayıda aparat ile uyuşturucu madde öğütücüsü bulundu. Ayrıca üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının da yer aldığı deste ile orta kısımları kesik 19 sahte dolar ele geçirildi. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu emniyetteki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada saç ve kan örneği alınan Eyüpoğlu serbest bırakıldı.







