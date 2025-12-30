Yılbaşı öncesi Kapıkule’de dev uyuşturucu operasyonu: Yaklaşık 600 kilo zehir ele geçirildi





Operasyonda yaklaşık 2 milyon 500 bin adet ecstasy hap ile 16,248 kilogram sentetik esrar (MDMB) olmak üzere, toplamda yaklaşık 600 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu. Yetkililer, ele geçirilen ecstasy miktarının Kapıkule Sınır Kapısı’nda şimdiye kadar tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğunu belirtti. Olayla ilgili hazırlanan dosyanın adli makamlara iletildiği bildirildi.



