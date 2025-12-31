Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan 17 yaşındaki çocuk tutuklandı

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstiklal Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında bir ikamete operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 2 bin 475 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 17 yaşındaki P.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen P.A., söz konusu uyuşturucu hapları satmak amacıyla satın aldığını ancak satamadan yakalandığını beyan etti. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.