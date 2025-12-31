Yeni Şafak
İzmir'de toprağa gömülü uyuşturucu ecza bulundu

31/12/2025, Çarşamba
31/12/2025, Çarşamba
DHA
İzmir'in Menderes ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda toprağa gömülü 9 bin 132 uyuşturucu ecza ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Bayrak İlköğretim Okulu çevresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve yılbaşı nedeniyle yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçildi. 

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından F.İ. (34) isimli şüphelinin evine düzenlenen operasyonda bahçe kısmında toprağa gömülü 9 bin 132 uyuşturucu ecza ele geçirildi. 

Şüpheli gözaltına alındı.

