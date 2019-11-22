Zeugma aydınlanıyor

Zengin mimari dekorasyonu, mozaikleri ve duvar freskleriyle dikkat çeken Muzalar Evi adını; bir odasının tabanında bulunan mozaik üzerinde, Klasik Yunan eğitiminin vazgeçilmez parçası olan lirik şiir, tarih, müzik, astronomi ve felsefe gibi konuların esin perileri sayılan dokuz Muza betiminden alıyor.

Gaziantep’teki Zeugma Muzalar Evi’ndeki kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla Arkeoloji Müzesi’ne 938 eser kazandırıldı. Fırat Nehri’nin üzerinde karşılıklı iki kent şeklinde konumlanmış ve 20 bin dönümlük arazi üzerinde bulunan Zeugma Antik Kenti, dünyanın önde gelen açık hava müzelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Zeugma’nın doğusunda yer alan ve antik kentin en iyi korunmuş Roma konut örneklerinden biri olan Muzalar Evi’ndeki kazı çalışmaları 2007 yılında başladı. İş Bankası’nın 2012’den itibaren destek verdiği kazılar, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutalmış Görkay başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirildi. Bu kazı çalışmaları ile Gaziantep Arkeoloji Müzesi’ne 938 eser kazandırıldı. Ayrıca kazılarda 2012’den bu yana 443 kişi çalıştı.

MOZAİKLER DEPOLANACAK

Kazı çalışmaları sırasından Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan büyük destek gördüğünü söyleyen Prof. Dr. Kutalmış Görkay, benzer ilgiyi özel sektörün göstermediğini söyledi. Görkay, “Birçok kurum taşın altına elini koymuyor. Kültür Bakanlığına ek olarak İş Bankası’na çok teşekkür ederim. Hem kazı hem kazı evimiz için büyük destek verdiler” dedi. Zeugma Müzesi’ndeki mozaiklerin toplam 10 evden çıktığını aktaran Görkay, “Kazı evi, aynı zamanda bir restorasyon ve konservasyon merkezi olacak. Burada Gaziantep civarından gelmiş mozaikler depolanacak. Onların restorsayonu da ilerde yapılacak. Halen kazılmayı bekleyen yaklaşık bin yapı var. Su altında kalan kısımlar da var. 500 - 600 tane ev, yani kentin yaklaşık yüzde otuzluk bir kısmının su altında kaldığını söylemek mümkün” diyor.

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Kazılar 12 ay sürecek

Seyit Ahmet Arslan

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, “Hemen hemen her şehrinde sayısız tarihi değerin olduğu ülkemizde, Kültür Bakanlığı olarak arkeolojik kazılara çok önem veriyoruz. Bu sebeple de geçmişte birkaç ay ile sınırlı kalan kazı çalışmalarının 12 ay devam etmesini sağlayacağız” dedi.