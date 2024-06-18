HSK'nin internet sitesinden yayımlanan kararnameye göre, adli yargıda 4 bin 8, idari yargıda ise 290 olmak üzere toplam 4 bin 298 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Kararnameyle Aksaray, Bolu, Erzurum, Kırıkkale, Kırşehir, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Uşak, Bartın, Çankırı, Karabük, Kars, Kırklareli, Kilis, Nevşehir, Bayburt, Bitlis, Iğdır ve Tunceli olmak üzere 20 ile yeni başsavcı atandı.

HSK HAKİM SAVCI ATAMA KARARLARI: KİM NEREYE ATANDI?

İzmir Adliyesindeki dinlenme odasıyla ilgili kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan eski İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur Karşıyaka Hakimliğine atandı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığında düz savcı olarak görevlendirildi.

ANKARA'YA ATANAN YENİ BAŞSAVCIVEKİLLERİ KİM OLDU?

Ankara Cumhuriyet savcısı Namık Kemal Saltık, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekili Tuncay Bozdoğan ve Edirne Cumhuriyet Başsavcıvekili Eşref Çağdaş Bal Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Adnan Gümüş Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Durdu Özer ve Erkan Yüksel ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcısı olarak görevlendirildi.

HANGİ İLÇENİN CUMHURİYET BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ?

Ayrıca 45 ilçenin Cumhuriyet başsavcısı da değişti. Vakfıkebir, Germencik, Çivril, Mut, Pazarcık, Gerede ve Şereflikoçhisar adliyelerine ilk defa Cumhuriyet Başsavcısı ataması yapıldı.

Ağır ceza mahkemesi başkanı olarak ise 152 atama gerçekleştirildi. Bunlardan 43'ü başkanken yer değişikliği yapılarak bir başka yer ağır ceza mahkemesi başkanlığına, 109'u farklı görevlerden ağır ceza mahkemesi başkanlığına atandı.

Torbalı, Anamur, Çerkezköy, Çeşme, Dörtyol, Milas, Polatlı, Birecik, Ergani ve Reyhanlı ilçelerine ilk kez ağır ceza mahkemesi kurularak faaliyete geçirilmesi planlandı. Bu ilçelere ağır ceza mahkemesi başkanı ataması yapıldı.

Bölge adliye mahkemelerinde mevcut dairelere ilave olarak 17'si ceza dairesi, 28'i hukuk dairesi olmak üzere toplam 45 daire faaliyete geçirilecek. Bölge adliye mahkemelerine 354'ü üye hakim, 48'i Cumhuriyet savcısı, 73'ü daire başkanı ve 2'si bölge adliye mahkemesi başkanı olmak üzere toplam 477 atama gerçekleştirildi.

Bu atamalarla hem daire hem üye sayısı artırılarak bölge adliye mahkemelerinin daha etkin bir şekilde faaliyetlerini yürütmelerinin amaçlandığı belirtildi.

Yargıtaya ise 45 tetkik hakimi ve 14 Cumhuriyet savcısı ataması gerçekleştirildi. Yargıtaydan ise 10'u bölge adliye mahkemelerine, 12'si ilk derece mahkemelerine olmak üzere 22 tetkik hakiminin ataması yapıldı. Yargıtay Cumhuriyet savcılarından birinin ataması Cumhuriyet başsavcılığına, ikisinin ataması ise talepleri üzerine bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcılıklarına yapıldı.

HSK ATAMA İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

"HSK Genel Kurulunun 12.06.2024 Tarih ve 1266 Sayılı Kararı ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişliğine Atananlara Ait Liste" online olarak ilan edildi. HSK atama listesi www.hsk.gov.tr/ internet adresinden öğrenilebilecek.



