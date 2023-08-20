Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip uzun zamandır görüştüğü Hakim Ziyech 'i kadrosuna kattı.

Glatasay'ın transfer açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Hakim Ziyech Galatasaray kiralık mı?

Galatasaray, İngiltere temsilcisi Chelsea'den Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, Faslı oyuncuya 2023-2024 sezonu için net 3 milyon 587 bin 500 euro sezonluk ücret ödeyecek.

Ziyech nereli?

Hakim Ziyech, Hollanda Dronten doğumludur. Dronten, Hollanda'nın Flevoland ilinde yer alan bir şehirdir. Şehrin nüfusu 2016 yılında 40.616 kişidir.

Ziyech Kaç numara giyiyor?

Hakim Ziyech 7 numara formayı giyiyor.

Hakim Ziyech kimdir?

Hakim Ziyech , 19 Mart 1993 tarihinde Dronten, Hollanda’da doğdu. Hollanda'da yetişmiş Faslı millî futbolcudur. Premier League takımlarından Chelsea'den kiralık olarak Süper Lig kulübü Galatasaray'da forma giymektedir. Takma adı "Büyücü",eski kulübü Ajax taraftarları tarafından kendisine verilen bir unvandır.

Ziyech, profesyonel kariyerine 2012 yılında Hollanda kulübü Heerenveen'de başladı ve iki yıl sonra Hollanda kulübü Twente ile sözleşme imzaladı. 2016 yılında Ajax ile 11 milyon avro bonservis bedeli karşılığında beş yıllık sözleşme imzaladı. 2018-19 sezonu, Eredivisie'de 16 gol atıp 13 asist yaptığı için Ziyech'in kariyerindeki en verimli sezondu. 2020-21 sezonunda Premier Lig kulübü Chelsea'ye katıldı.

Hollanda'da doğdu ve aslen uluslararası düzeyde Hollanda veya Fas için oynamaya uygun olan oyuncu, 2018 FIFA Dünya Kupası, 2019 Afrika Uluslar Kupası ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı temsil etti.

Ziyech bitiriciliği, top sürmesi, uzun pasları, tekniği ve serbest vuruşlardaki yeteneği ile tanınır. 2019'da 2018-19 sezonu için UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 20 oyuncusundan biri seçildi. Aynı yılın sonunda The Guardian'ın " Dünyanın en iyi 100 futbolcusu" listesinde 29. sırada yer aldı.

Ziyech'in milli takıma katıldığı 2015 yılından itibaren, uluslararası maçlardan elde ettiği tüm kazançları ve ikramiyeleri çeşitli hayır kurumlarına veya takım personeline bağışladı.

Hakim Ziyech hangi takımlarda oynadı?

Heerenveen

Ziyech 2004 yılında Heerenveen / FC Emmen futbol akademisine katıldı. 2 Ağustos 2012 tarihinde, Heerenveen adına ilk maçına 2012-13 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Rapid București karşısında çıktı. 10 gün sonra Eredivisie'de ilk maçına NEC karşısında çıktı. Maç 2-0 mağlubiyet ile sonuçlandı.

Twente

17 Ağustos 2014 tarihinde, Ziyech'in Twente ile dört yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Ajax

30 Ağustos 2016 tarihinde 11 Milyon Euro karşılığında Ajax ile beş senelik sözleşme imzaladı.

Chelsea

Ziyech, 13 Şubat 2020 tarihinde Chelsea ile beş yıllık sözleşme imzaladı.

Hakim Ziyech Galatasaray'a kiralık transferi

19 Ağustos 2023 tarihinde Süper Lig ekibi Galatasaray, Ziyech'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Hakim Ziyech Millî takım kariyeri

Ziyech, 2015 yılının Mayıs ayında ilk kez Hollanda takımına çağrıldı.