Trabzonspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavililer son olarak D.C United forması giyen ve bonservisi elinde olan Taxiarchis Fountas ile anlaşma sağladı. Orta saha mevkiinde oynayan futbolcu akşam saatlerinde Türkiye’ye gelecek. Peki, Taxiarchis Fountas kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

2017 yılında, Fountas Rapid Wien (SK Rapid Vienna) adlı Avusturya kulübüne transfer oldu. Burada Avusturya Bundesliga'sında forma giydi ve performansıyla dikkat çekti. Orta sahada etkili oyunu ve skor katkıları ile takımının önemli oyuncularından biri oldu.