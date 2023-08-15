Taxiarchis Fountas kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavililer son olarak D.C United forması giyen ve bonservisi elinde olan Taxiarchis Fountas ile anlaşma sağladı. Orta saha mevkiinde oynayan futbolcu akşam saatlerinde Türkiye’ye gelecek. Peki, Taxiarchis Fountas kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
TAXİARCHİS FOUNTAS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Taxiarchis Fountas, futbol kariyerine Yunanistan'ın PAS Giannina takımının altyapısında başladı. Daha sonra profesyonel futbol hayatına bu takımın A takımında adım attı. PAS Giannina forması altında Yunanistan liglerinde oynadı.
2017 yılında, Fountas Rapid Wien (SK Rapid Vienna) adlı Avusturya kulübüne transfer oldu. Burada Avusturya Bundesliga'sında forma giydi ve performansıyla dikkat çekti. Orta sahada etkili oyunu ve skor katkıları ile takımının önemli oyuncularından biri oldu.
Oynadığı takımlar yıllara göre aşağıdaki gibi;
2011–2013 ›AEK Athens
2013–2016 ›Red Bull Salzburg
2013 › Liefering
2014 › Grödig
2014–2015 › Panionios
2015–2016 › Asteras Tripolis
2016–2017 › Panionios
2017–2018 ›Sonnenhof Großaspach
2018–2019 ›St. Pölten
2019–2022 ›Rapid Wien
2022–2023 ›D.C. United
2023-Şimdi ›Trabzonspor