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Taxiarchis Fountas kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Orta saha ve stoper arayışlarını sürdüren bordo-mavililer Major Futbol Lig ekiplerinden D.C. United forması giyen Yunan oyuncu Taxiarchis Fountas ile anlaşmaya vardı. Taxiarchis Fountas akşam saatlerinde Türkiye’ye gelecek. Peki, Taxiarchis Fountas kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.

16:35 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Taxiarchis Fountas kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Taxiarchis Fountas kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Trabzonspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavililer son olarak D.C United forması giyen ve bonservisi elinde olan Taxiarchis Fountas ile anlaşma sağladı. Orta saha mevkiinde oynayan futbolcu akşam saatlerinde Türkiye’ye gelecek. Peki, Taxiarchis Fountas kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

TAXİARCHİS FOUNTAS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Adı:
Taxiarchis Fountas
Doğum Tarihi:
4 Şubat 1995
Doğum Yeri:
Trikala, Yunanistan
Kariyeri:

Taxiarchis Fountas, futbol kariyerine Yunanistan'ın PAS Giannina takımının altyapısında başladı. Daha sonra profesyonel futbol hayatına bu takımın A takımında adım attı. PAS Giannina forması altında Yunanistan liglerinde oynadı.

2017 yılında, Fountas Rapid Wien (SK Rapid Vienna) adlı Avusturya kulübüne transfer oldu. Burada Avusturya Bundesliga'sında forma giydi ve performansıyla dikkat çekti. Orta sahada etkili oyunu ve skor katkıları ile takımının önemli oyuncularından biri oldu.

Oynadığı takımlar yıllara göre aşağıdaki gibi;

2011–2013 ›AEK Athens

2013–2016 ›Red Bull Salzburg

2013 › Liefering

2014 › Grödig

2014–2015 › Panionios

2015–2016 › Asteras Tripolis

2016–2017 › Panionios

2017–2018 ›Sonnenhof Großaspach

2018–2019 ›St. Pölten

2019–2022 ›Rapid Wien

2022–2023 ›D.C. United

2023-Şimdi ›Trabzonspor



#Trabzonspor
#Taxiarchis Fountas
#D.C. United
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