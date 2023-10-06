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Hasan Arat kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapar?

Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi yönetimi UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde alınan Lugano yenilgisi sonrası olağanüstü seçim kararı aldı. Siyah-beyazlı kulüpte aralık ayının başında yapılması düşünülen başkanlık seçimi için Hasan Arat'tan adaylık mesajı geldi. Yaşanan gelişme sonrası siyah-beyazlı taraftarlar ‘Hasan Arat kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar?’ sorularını sormaya başladı. İşte detaylar.

15:05 . 6/10/2023 vendredi
Yeni Şafak
Hasan Arat kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapar?

Hasan Arat kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapar?

Beşiktaş Ahmet Nur Çebi yönetimi, Lugano mağlubiyetinin ardından olağanüstü seçim kararı aldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının hangi tarihte gerçekleştirileceği, önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir" denildi. Beşiktaş'ta yaşanan bu gelişmenin ardından Hasan Arat, başkanlık için adaylık mesajı verdi. Peki, Hasan Arat kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar.

HASAN ARAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NE İŞ YAPAR?

Hasan Arat, 27 Eylül 1959 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir Türk iş adamı, spor yöneticisi ve eski profesyonel basketbolcudur.


Arat, 1976-1987 yılları arasında Beşiktaş basketbol takımında forma giymiştir. Bu süreçte Beşiktaş ile 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşamıştır.

Arat, basketbolculuk kariyerinin ardından iş hayatına atılmıştır. 1987 yılında Arat Tekstil'i kurmuştur. Arat Tekstil, Türkiye'nin önde gelen tekstil firmalarından biridir.

Arat, iş hayatına ek olarak spor yöneticiliği de yapmaktadır. 1990-2000 yılları arasında Beşiktaş Basketbol Şubesi'nin başkanlığını yapmıştır. Bu süreçte Beşiktaş, 2 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşamıştır.

Arat, 2000 yılından itibaren Türkiye Basketbol Federasyonu'nda çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2000-2004 yılları arasında TBF Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004-2008 yılları arasında TBF Başkan Vekilliği ve 2008-2012 yılları arasında TBF Başkanı olarak görev yapmıştır.

Arat, 2012 yılından itibaren Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde (TMOK) çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2012-2016 yılları arasında TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016-2020 yılları arasında TMOK Başkan Vekilliği ve 2020 yılından itibaren TMOK Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Arat, evli ve iki çocuk babasıdır.

Hasan Arat'ın kariyerindeki bazı önemli başarılar şunlardır:

> Beşiktaş ile 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu

> Beşiktaş Basketbol Şubesi'nin başkanlığı döneminde 2 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu

> Türkiye Basketbol Federasyonu'nda çeşitli görevler

> Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde çeşitli görevler

Hasan Arat, Türk sporunun önemli isimlerinden biridir. İş hayatındaki başarılarının yanı sıra, basketbol ve olimpiyat hareketine yaptığı katkılarla da tanınmaktadır.



#Hasan Arat
#Beşiktaş
#Ahmet Nur Çebi
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