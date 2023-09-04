Hatayspor 3-3 Adana Demirspor Maç Özeti
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig 4. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Maç 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor bir maç eksiği ile 5 puanla 10. sırada yer aldı. Hatayspor - Adana Demirspor maç özeti ve Süper Lig güncel puan durumu haberimizde.
HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ
HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ
HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ SONUCU
HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
#Adana Demirspor
#Hatayspor
#Trendyol Süper Lig
2 saat önce