Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig 4. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Maç 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor bir maç eksiği ile 5 puanla 10. sırada yer aldı. Hatayspor - Adana Demirspor maç özeti ve Süper Lig güncel puan durumu haberimizde.