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Adana Demirspor Hatayspor deplasmanında 1 puana razı oldu: 3-3

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Hatayspor evinde Adana Demirspor’u konuk etti. 6 golün atıldığı çekişmeli geçen maçta kazanan çıkmadı ve maç 3-3’lük beraberlikle sonuçlandı. Goller dakika 40’ Cherif Ndiaye, 53’ ve 73’ Carlos Strandberg (2), 75’ Fisayo Dele-Bashiru, 84’ Andrew Gravillon ve 89’ Nani’den geldi. Hatayspor ligin 4. haftasında 3. beraberliğini alarak 6 puanla 6. sırada yer aldı. Adana Demirspor ise 5 puanla 10. sırada yer aldı. Hatayspor - Adana Demirspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:12 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hatayspor 3-3 Adana Demirspor Maç Özeti

Hatayspor 3-3 Adana Demirspor Maç Özeti

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig 4. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Maç 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor bir maç eksiği ile 5 puanla 10. sırada yer aldı. Hatayspor - Adana Demirspor maç özeti ve Süper Lig güncel puan durumu haberimizde.

HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ

Hatayspor - Adana Demirspor maç özetini izlemek için

HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



#Adana Demirspor
#Hatayspor
#Trendyol Süper Lig
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