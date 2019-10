2 bin yıldır ayakta duran tarihi "Dikilitaş"ı hedef tahtası yaptılar

MS 1. yüzyılda Roma’nın soylularından Cassius Philiscus adına yaptırılan Dikilitaş abidesi, tarih düşmanları tarafından silahla ateş edilerek hedef tahtası haline getirildi.

DÜNYA Fransa'da tarihi eserleri yakıp yıktılar

Anıtı ziyarete gelenler gördükleri karşısında üzüldüklerini ifade etti.

Tarih düşmanları tarafından tahrip edildi

Üst üste dizilmiş beş farklı taştan oluşan 12 metre yüksekliğindeki tarihi eserin bazı kısımlarında 7 adet kurşun deliğinin olduğu görüldü. Anıtı ziyarete gelenler gördükleri karşısında üzüldüklerini ifade ederek, "Tarihi eserleri koruyup kollamak lazım. Merak ettik geldik. Ancak görünen o ki tahrip edilmiş" dediler.

GÜNDEM Elazığ'da tarihi eser ele geçirildi

Öte yandan ilçe de turizmcilik yapan Ali Karaman, "Ben bir bisiklet tutkunuyum, bisikletim ile buraya gelip fotoğraf çekmek istedim. Gördüğüm manzara hiç de hoş değildi. Yaklaşık 2 bin yıldır ayakta duran tarihi eser mermilerin hedefi olmuş. Resmen hedef tahtası yapmışlar. Anıtı tahrip etmişler" ifadelerini kullandı.

aklaşık 2 bin yıldır ayakta duran tarihi eser mermilerin hedefi oldu.

Dikilitaş ile ilgili bilgi

Söz konusu anıt Beştaş, Nişantaşı ve Dikilitaş adları ile de bilinmekte. Üzerindeki Yunanca kitabeden MS 1. yüzyılda C. Cassius Philiscus’a ait olduğu anlaşılmakta. Anıtın üzerindeki kitabede "C. Cassius Philiscus, C. Cassius Asklepiodotus’un oğlu 83 yıl yaşadı" yazılı.

Altı taştan oluştuğu bilinmekte. Ancak altıncı taş bugün yerinde yok. Dikilitaş’ın en tepesinde kartal veya mitlerin zafer tanrıçası Nikea’nın, anıtın bir diğer yönünde ise Philiscus’un heykelinin olduğu sanılmakta.