Gündem Elazığda tarihi eser ele geçirildi
ELAZİĞ

Elazığ'da tarihi eser ele geçirildi

Elazığ'da tarihi eser ele geçirildi

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Sakabaşı köyü Fırdolaş mevkisinde uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen devriye görevi sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Ekipler, otobüste yaptıkları aramada haç ve Meryem Ana figürlü tarihi fresk ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Meryem Ana figürlü tarihi fresk.
Meryem Ana figürlü tarihi fresk.

Elazığ'da, jandarma ekiplerince bir yolcu otobüsünde yapılan aramada haç ve Meryem Ana figürlü tarihi fresk ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Sakabaşı köyü Fırdolaş mevkisinde uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen devriye görevi sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Otobüsün el bagajlarının konulduğu bölümünü kontrol eden ekipler, bir yolcuya ait uydu cihazı kutusu içinde eşarba sarılı vaziyette gizlenmiş üzerinde haç ve Meryem Ana figürleri bulunan, "pirinç fresk" olarak tabir edilen tarihi eser ele geçirdi.

  • Roma dönemine ait olabileceği değerlendirilen fresk, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Ekipler olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli valizden kıyafet çıktı
GÜNDEM
Şüpheli valizden kıyafet çıktı
İdlibde işbirliği mesajı

İdlib'de işbirliği mesajı

İki lider, insani bir krizin önlenmesine vurgu yaptı.
F-35 şantajına devam!

F-35 şantajına devam!

​Pentagon, Türkiye'nin S-400 satın almasını hazmedemedi.
Memur zammıbelli oldu

Memur zammı
belli oldu

Hakem heyeti 2020 için 4+4, 2023 için 3+3 dedi.
Transfer sonuçlanıyor

Transfer sonuçlanıyor

Falcao transferi kura gününde açıklanabilir.
Alternatifleri ararız

Alternatifleri ararız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması.
Parlamentoya<br>Brexit bypassı

Parlamentoya
Brexit bypassı

​Başbakan Johnson istedi, Kraliçe Elizabeth tatil etti.

Rezervler arttı<br>Türkiye yükseldi

Rezervler arttı
Türkiye yükseldi

Türkiye, İngiltere'yi geçerek 18'inci oldu.
İdlib'de provokasyon

İdlib'de provokasyon

TSK'nın gözlem noktaları çevresinde kirli oyun.
Polis kılıktan<br>kılığa girdi

Polis kılıktan
kılığa girdi

​Dolandırıcılık şebekesi böyle çökertildi.
Servis otobüsü devrildi

Servis otobüsü devrildi

​Aydın'daki kazada 47 kişi yaralandı.
12 bin personel ataması yapıldı

12 bin personel ataması yapıldı

​Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Ara-bul-yok et<br>nasıl işleyecek?

Ara-bul-yok et
nasıl işleyecek?

Uzmanlar, Kıran-2 Harekatı'nı değerlendirdi.
Marmaris'te deprem

Marmaris'te deprem

​Depremin büyüklüğü 4.6 olarak açıklandı.
Türkiye'nin acı kaybı

Türkiye'nin acı kaybı

​​Şule Yüksel Şenler 81 yaşında vefat etti.
FETÖ'nün Türkiye sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün Türkiye sorumlusu yakalandı

​MİT ve Emniyet'in ortak operasyonunda ailesiyle birlikte paketlendi.
ABD'li Boeing'e Rusya'dan rakip

ABD'li Boeing'e Rusya'dan rakip

Türkiye ile savaş uçağının yanı sıra yolcu uçağı anlaşması da gündemde.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.