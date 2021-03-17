Hayat Akdeniz Üniversitesi bahçesinde kafatası bulundu
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Akdeniz Üniversitesi bahçesinde kafatası bulundu

Akdeniz Üniversitesi bahçesinde kafatası bulundu

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içindeki ormanlık alanda, insana ait olduğu değerlendirilen kafatası bulundu.

Haber Merkezi DHA
Kafatasının insana ait olduğu tahmin ediliyor.
Kafatasının insana ait olduğu tahmin ediliyor.

Antalya Konyaaltı ilçesindeki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne tedavi için gelen kadın, öğle saatlerinde üniversitesi yerleşkesi içindeki ormanlık alanda yürüyüş yaparken ağaçların arasında kafatası olduğunu fark etti. Eline aldığı sopayı kafatasına geçiren kadın, hastane bahçesine çıkartıp, güvenlik görevlilerine teslim etti. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Antalya eski Emniyet Müdürü Cemil Tonbul da olay yerine gelen kafatası üzerinde inceleme yaptı.

Kafatası, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya'da temizlik yaparken insan kafatası buldu
HAYAT
Antalya'da temizlik yaparken insan kafatası buldu

Muğla'da tersane işçilerinin beslediği köpek insana ait kafatası buldu
FOTOĞRAF 6
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki İçmeler mevkisindeki bir tersanede çalışan işçilerin beslediği 'Çiko' isimli köpek, dün saat 01.30 sıralarında kafatası buldu.
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Köpeğin tersanenin önüne getirdiği ve insana ait olduğu belirlenen kafatasını gören işçiler, şaşkınlık yaşadı. Tersanenin işletmecisi 49 yaşındaki Ali Efe, sabah işe geldiğinde durumu öğrenip, polise bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kafatasına incelenmek üzere el koyup, Muğla Adli Tıp Kurumu'a gönderdi.
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Kafatasının, aynı bölgede geçen 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan ve bir tersanede boya ustası olarak çalışan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran'a ait olabileceği şüphesi üzerine polis, tersanenin yakınındaki ormanlık alanda drone ile tarama çalışması yaptı.
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın 'Sima' isimli özel eğitimli kadavra köpeği ile de ormanlık alanda arama çalışması yapıldı.
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Polis, tersane işletmecisi Efe ile 4 işçinin ifadelerine başvurdu. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Muğla'da tersane işçilerinin beslediği köpek insana ait kafatası buldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, işçilerin beslediği köpek tarafından insana ait kafatası bulundu. Polisin, incelenmek üzere el koyduğu kafatasının geçen 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan Mehmet Ali Koran'a (36) ait olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.


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