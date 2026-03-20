Bayram öncesinde başladılar 'kanat fırsatçılığı': Fiyatı 800 liraya kadar çıktı

Ticaret Bakanlığı, ramazan öncesi beyaz et fiyatlarında gözlenen yüzde 15 civarındaki artış nedeniyle tavuk eti ihracatını Şubat 2026 itibarıyla durdurmuştu. İç piyasada arzı güçlendirmek ve tüketicinin uygun fiyatlı ürüne erişimini sağlamak amacıyla alınan bu kararla ramazan boyunca tavuk eti fiyatında istikrar sağlanmıştı. Fakat bayrama sayılı günler kala peş peşe gelen zamlarla tavuk eti fiyatları tekrar yönünü yukarı çevirdi.

YAPRAK KANAT FİYATI FIRLADI

Büyük üreticiler tavuk eti fiyatlarına önce yüzde 10, iki gün sonra da yüzde 15 zam yaptı. Böylece bayrama girerken tavuk eti fiyatları yüzde 25 zamlanmış oldu. Gelen zamlar en çok tavuk kanadına yansırken, yaprak kanat fiyatları 500 lirayı aştı.

Bazı online satış platformlarında kanadın kilosunun 555 liraya, yarım kilosunun ise 407.50 liraya satıldığı görüldü.

Tavuk üreticisinden kilosu 85-90 liraya çıkan bütün tavuğun (karkas) piyasa satış fiyatı 110-140 lira arasında değişiyor. Izgara kanat olarak bilinen bütün kanat ise satış noktalarına ortalama 210-240 liradan veriliyor. Bütün kanat fiyatları piyasada 400 liraya kadar çıkarken, aynı ürün yaprak kanat haline getirildiğinde ise fiyatlar 500 lirayı aşıyor.

İhracat kısıtlamasının kalkması ve bayramda oluşacak talebin fiyatlardaki astronomik yükselişte etkili olduğu ifade ediliyor. Tüketiciler, bütün tavuğun ortalama yüzde 40 kâr ile satılırken kanadın yüzde 150 kârla satılmasını oluşacak talebi fırsat gören simsarların fırsatçılığı olarak görüyor.

"GELEN ZAM NORMAL"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Ali Güla, gelen zammı 'normal' olarak değerlendirdi. Yakın zamanda tabağa ve poşete zam geldiğini dile getiren Güla, "Her şeye zam geldi. Mazota gelen zam, nakliyeye yansıyınca işverene de yansıdı. Zaten tavuğa bir senedir zam gelmiyordu" ifadelerini kullandı.

REYONLARA ETİKET DE KOYMUYORLAR

Akşam'da yer alan habere göre İstanbul'da kasaplarda yaprak kanadın kilosu 750 ila 800 liradan satılırken, bütün tavuğun fiyatı ise 250 lirayı buluyor. Üstelik kasaplarda fiyat etiketi çoğu yerde reyonlara konulmuyor; sadece kilogram bilgisi belirtiliyor. Marketlerde ise ortalama tavuk pirzola 186,00 lira, ızgaralık tava tavuk 385,00 lira, ızgara kanat 285,00 lira, kalça but 160,00 lira, kalçalı but ise 145,00 liradan satılıyor.

ARTAN TALEP FIRSATÇILIĞI