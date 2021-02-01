Hayat Bülent Emrah Parlaktan solcuları ikiye bölen tweet LGBTye karşı çıkan solcu olamaz
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Bülent Emrah Parlak'tan solcuları ikiye bölen tweet: LGBT'ye karşı çıkan solcu olamaz

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirilmesi sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan oyuncu Bülent Emrah Parlak, “Cümleye ‘ben sol görüşlüyüm ama lgbt’ diye başlayanlar sol görüşlü değilsiniz” diyerek LGBT karşıtı olanların solcu olamayacağını savundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bülent Emrah Parlak
Bülent Emrah Parlak

Daha önce terör örgütü DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı Boğaziçi Üniversitesi'nde, son olarak Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirilerek provokasyona imza atılmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük provokasyon: Kabe fotoğrafına LGBT paçavrası yerleştirdiler
OYNAT 01:01
Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük provokasyon: Kabe fotoğrafına LGBT paçavrası yerleştirdiler
Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolar büyük bir provokasyona sahne oldu. Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı üniversitede bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.

Bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan oyuncu Bülent Emrah Parlak, solculuğu LGBT yandaşlığına bağladı.

“Cümleye ‘ben sol görüşlüyüm ama lgbt’ diye başlayanlar sol görüşlü değilsiniz” ifadelerini kullanan Parlak, LGBT karşıtı olanların solcu olamayacağını savundu.

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