Bülent Emrah Parlak'tan solcuları ikiye bölen tweet: LGBT'ye karşı çıkan solcu olamaz

Daha önce terör örgütü DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı Boğaziçi Üniversitesi'nde, son olarak Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirilerek provokasyona imza atılmıştı.
Bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan oyuncu Bülent Emrah Parlak, solculuğu LGBT yandaşlığına bağladı.
“Cümleye ‘ben sol görüşlüyüm ama lgbt’ diye başlayanlar sol görüşlü değilsiniz” ifadelerini kullanan Parlak, LGBT karşıtı olanların solcu olamayacağını savundu.
Cümleye “ben sol görüşlüyüm ama lgbt” diye başlayanlar sol görüşlü değilsiniz.
Cümleye “ben sol görüşlüyüm ama lgbt” diye başlayanlar sol görüşlü değilsiniz.— Bülent Emrah PARLAK (@bulentparlak) January 31, 2021