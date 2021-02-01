Bülent Emrah Parlak'tan solcuları ikiye bölen tweet: LGBT'ye karşı çıkan solcu olamaz

'Karabağ Azerbaycan'dır' demeyen Nusret Gökçe'nin tavrı sosyal medyayı ikiye böldü

Saltbae (tuz serpme) hareketiyle tanınan ve ünü Türkiye sınırlarını aşan etçi Nusret Gökçe, Azerbaycanlı müşterisinin 'Azerbaycan kimindir?' sorusuna cevap vermedi.



Ünlü kasabın bu tutumu Azerbaycanlı müşterilerini üzerken, video sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kullanıcıların bir kısmı, Karabağ Azerbaycan'dır' demediği için Nusret'i eleştirirken, bazı kullanıcılar da Nusret'in işi gereği bunu söylememesinin doğru olduğunu savundu.

