Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya indi: Masada sahada sporda mücadeleye devam!

Spora olan ilgisiyle bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli branşlardaki müsabakaları takip ettiği gibi belirli aralıklarla da basketbol oynuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basket maçı yapan isimler de heyecanlı ve keyifli geçen maçlardan görüntüleri zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.