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Hayat

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya indi: Masada sahada sporda mücadeleye devam!

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı. Varank yaptığı paylaşımda, "Masada, sahada, sporda mücadeleye devam!" ifadelerine yer verdi. Erdoğan'ın 'Hamza sen faul yaptın mı?' sözleri gülümsetirken, video kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Merve Yaz
12:09 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Basket maçında renkli anlar yaşandı.

Basket maçında renkli anlar yaşandı.

Spora olan ilgisiyle bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli branşlardaki müsabakaları takip ettiği gibi belirli aralıklarla da basketbol oynuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basket maçı yapan isimler de heyecanlı ve keyifli geçen maçlardan görüntüleri zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.



Renkli diyaloglar yaşandı

Son olarak AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank sosyal medya hesabından paylaştığı renkli görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol maçı yaptığı görüntüleri paylaştı.

'Hamza sen faul yaptın mı?'

Karşılaşmada İbrahim Kalın, Fahrettin Altun, Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Varank, Alpay Özalan, Ömer Onan gibi isimler de forma giyerken eğlenceli diyaloglar yaşandı. Varank yaptığı paylaşımda, "Masada, sahada, sporda mücadeleye devam!" ifadelerine yer verdi. Erdoğan'ın 'Hamza sen faul yaptın mı?' sözleri gülümsetirken, video kısa sürede binlerce beğeni aldı.








#Recep Tayyip Erdoğan
#Mustafa Varank
#Mevlüt Çavuşoğlu
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