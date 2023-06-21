Devlet sözünü tutuyor depremzedelerin yaraları sarılıyor: 757 blokta konutlar yükseliyor

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Malatya'da ihalesi tamamlanan 14 bin 173 konut ile cami ve ticarethanelerin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Kentte şu ana kadar temeli atılan 757 blokta deprem konutları yükselirken, evlerin bazılarının kaba inşaatı tamamlandı, bazılarında ise merdiven, dış cephe ve duvarların yapımına geçildi. Kent merkezi ve ilçelerde etaplar halinde yükselen konutların en kısa sürede depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor.

Kentin üçte biri yıkıldı

Malatya'da 66 bin 69 çok katlı konut, kırsalda 25 bin 595 köy evi olmak üzere il genelinde toplam 91 bin 664 afet konutu yapılması planlanıyor.

Vali Hulusi Şahin, depremden en çok etkilenen şehirler arasında Malatya'nın da bulunduğunu anımsattı. Kentte büyük yıkım yaşandığını dile getiren Şahin, şehirde neredeyse her 3 binadan 1'inin yıkıldığını ifade etti. Şahin, depremin hemen ardından vatandaşların yemek ve barınma ihtiyacını karşıladıklarını ve bunun halen devam ettiğini anlatarak, kentte şu an 100 bine yakın vatandaşın konteyner kent, sosyal tesis ve çadırlarda barındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda kalıcı konut ve iş yerleri için de hummalı çalışma yürütüldüğünü dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

3 ayda kaba inşaat tamamlandı

"Bulunduğumuz Gelinciktepe mevkisinde mart başında temeller atılmıştı ve bu temellerin üzerinde şu anda 1700'ün üzerinde konut sadece 6 Şubat depreminden zarar görenler için yükseliyor. Bunun dışında 14 binin üzerinde konut Malatya'nın çeşitli yörelerinde hızlı bir şekilde devam ediyor. Artık çatılarının çatıldığını, kiremitlerinin yerleştirildiğini, 3 ay içerisinde hemen hemen kaba inşaatın tamamlandığını görüyoruz." Vali Şahin, deprem konutlarının yapımının peyderpey sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

'Tüm mücadelemiz devam ediyor'

"Konutların bazılarının temelleri atılıyor, bazıları ise ikinci, üçüncü katlara kadar çıkmış ama hummalı bir çalışma devam ediyor. Malatya'da 66 bin çok katlı afet konutu yapacağız. Bunları TOKİ ihale ediyor ve yürütüyor. Bunun yanında 25 bin de kırsal konut yapacağız. Bunu da Çevre Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü takip ediyor. Onlardan da Malatya ilk etapta 12 bin 500 ünün ihalesini yapıyor. Şu anda 1500'ün üzerinde villa tipi çok güzel kırsal konutumuz yapılıyor. Bunların da sonbahar başında, yani yaz sonunda bir kısmını inşallah vatandaşlarımıza verecek duruma geleceğiz. Bu konutların da kış başında bir kısmının verileceğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleri doğrultusunda önümüzdeki yıl bu zaman 66 bin çok katlı afet konutu, 25 bin de kırsal konutu tamamlayıp vatandaşlarımızın kalıcı konutlara kavuşmasını sağlayacağız. Tüm mücadelemiz, çalışmamız bunun üzerine devam ediyor."







