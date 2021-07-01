Hayat Doktor olmak isteyen Esmanın Kovid aşısı hemşire annesi AVMde yaptı
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Doktor olmak isteyen Esma'nın Kovid aşısı hemşire annesi AVM'de yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batman'da doktor olmak isteyen 18 yaşındaki Esma'ya hemşire annesi tarafından alışveriş merkezinde Kovid-19 aşısı yapıldığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Doktor olmak isteyen Esmanın Kovid aşısı hemşire annesi AVMde yaptı
Esma ve annesi Meral hemşire böyle poz verdi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Doktor olmak isteyen kızının ilk doz aşısını hemşire annesi yaptı.

Esma 18 yaşında. Annesi Meral Hanım, Batman 112 Acilde çalışıyor.

Anne kızı buluşturan, yerinde aşı uygulamasında bir AVM idi.

Esma, sağlık çalışanları olarak seni aramıza bekliyoruz.

Hiç yabancılık çekmeyeceksin" dedi.

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