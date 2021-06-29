Koronavirüs Bakan Koca paylaştı Günün 1 milyonuncu aşısını yapan hemşireden aşı yaptırın çağrısı
TÜRKİYE

Bakan Koca paylaştı: Günün 1 milyonuncu aşısını yapan hemşireden 'aşı yaptırın' çağrısı

Koronavürs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde aşıma sayısı rekor seviyelerde seyrediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük aşılama ile ilgili yaptığı açıklamada "1 milyon 44 bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı. Randevunuzu alın, siz de aşınızı yaptırın" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Koca paylaştı: Günün 1 milyonuncu aşısını yapan hemşireden aşı yaptırın çağrısı
Hemşire Esma Alay

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "1 milyon 44 bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı. Randevunuzu alın, siz de aşınızı yaptırın" dedi. Koca, aşı yaptırmak istemeyenlere de uyarıda bulunarak "Başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz. Lütfen aşınızı yaptırın" ifadelerini kullandı.

'1 MİLYONUNCU DOZ GATA'DA YAPILDI'


Bakan Koca, bugün yapılan aşılama çalışmalarında 1 milyonuncu dozun da Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulandığını belirterek, "Bugün 1 milyonuncu doz aşı, 21.04'te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Aşıyı uygulayan arkadaşımız Hemşire Esma Alay, tüm çalışma arkadaşlarımız gibi herkesi aşıya bekliyoruz diyor. 'Bütün ülke aşılanırsa, bu virüsten kurtuluruz'" açıklamasını yaptı.

Dünya genelinde 2 milyar 960 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde 2 milyar 960 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Garda aşılama: Herkesi aşıya bekliyoruz
KORONAVİRÜS
Garda aşılama: Herkesi aşıya bekliyoruz
Abone Ol Google News
Aşırı sıcaksonrası yağış geliyor

Aşırı sıcak
sonrası yağış geliyor

​Meteoroloji uyardı: Batıdan Türkiye'ye giriş yapacak.
Kafede dehşet anları

Kafede dehşet anları

Eski eşi ile engel olmak isteyen iki kadını darbetti.
Rakam100 milyarı aştı

Borç yapılandırmasına büyük ilgi var.

Maden ilçesinde saat 06:41'de meydana geldi.

​Türkiye, zaman mekan dinlemiyor.

​Türkiye'nin yükselişini durdurmak için her yola başvuruyorlar.

​Türksat 5A'dan ilk görüntü geldi.

​Dizi setini silahlı kamp yaptılar.
Nişantaşı'nda<br>Lüks<br>Sağlıkla Buluşuyor

Nişantaşı'nda
Lüks
Sağlıkla Buluşuyor

​Lüksün de tanımı artık değişti.

​Müjdeyi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir verdi.

​Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda da adı çıktı.

Çanakkale'de ​hava sıcaklıkları Haziran ayının sonlarında zirve yaptı.
Koronada<br>Delta paniği

Koronada
Delta paniği

​İngiltere'de iki doz aşılı 50 kişi hayatını kaybetti.
27 adrese<br>eş zamanlı baskın

27 adrese
eş zamanlı baskın

​Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.
Resmi Gazete'de<br>yayımlandı

Resmi Gazete'de
yayımlandı

​9 üniversitede yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu.
Ucuz siyasetini<br>unutmayacağız

Ucuz siyasetini
unutmayacağız

​Gençlerden Kılıçdaroğlu'na 1'er liralık dava.
Yayın yönetmenliği istedin

Yayın yönetmenliği istedin

​Dündar'a The Marmara göndermesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.