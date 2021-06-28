Hayat Babası koronavirüse yenik düşen hemşire Keşke babama da aşı yapabilseydim
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Babası koronavirüse yenik düşen hemşire: 'Keşke babama da aşı yapabilseydim'

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde görev yapan hemşire Ebru Ulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda örnek gösterildi. Pandemi ile mücadele ettiği dönemde babasının Covid-19’a yenik düştüğünü dile getiren hemşire Ebru Ulu, "Keşke babama da aşı yapabilseydim" dedi.

Haber Merkezi İHA
Babası koronavirüse yenik düşen hemşire: Keşke babama ​da aşı yapabilseydim
Hemşire Ebru Ulu

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde yapılan günlük ortalama 2 bin aşıda büyük bir mücadele veren Ebru Ulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaşımlarında yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda hemşire Ebru Ulu’nun pandemi sebebiyle babasını kaybettiğini ancak görevine devam ettiğini belirtti. Geçtiğimiz yılın kasım ayında covid-19’a yakalanan babasını kaybeden hemşire Ebru Ulu, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, ‘Keşke babama da aşı yapabilseydim’ dedi. Hemşire Ebru Ulu, babasına aşı yapmayı çok istediğini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

  • “Babam Ayhan Bozkurt geçtiğimiz yılın kasım ayında covid-19’a yakalandı. Babam evde birkaç gün durduktan sonra solunum sıkıntısı başladı ve nefes alamaz, konuşamaz hale geldi. Daha sonrasında babamı yoğun bakıma kaldırdık. Bu süreçte babamın yanındaydım. Babamın yoğun bakımda nefes alamadığını görmek beni çok yıprattı. Bu aşının bir an önce gelmesini çok istiyordum. Keşke babama da aşı yapabilseydim diye çok düşündüm. Babama aşı yapmayı çok istedim. Gerçekten tarifi çok zor. Hiç kimse bu hastalığa yakalanmasın. Herkesin aşı olup bir an önce bu virüsten kurtulmasını canı yürekten istiyorum. Babam yoğun bakımda kaldıktan bir süre sonra bende de tat kaybı başlayınca test yaptırdım ve Covid-19 testim pozitif çıktı. Kendimden çok babamın süreci aklımdaydı, çok fazla semptom yaşamadım. Zaman zaman öksürüğüm oluyordu. 1 hafta 10 gün içinde ikinci testim negatife döndü. Daha sonra babamın öldüğü haberini aldık. Babamın ölümünden 2 gün önce de annemin Covid-19’a yakalandığını öğrendik. Daha sonrasında annemle bu süreci yaşadık. Annemin yanındaydım, onu iyileştirmeye çalıştım. Ona destek oldum. Her türlü ağır ve sıkıntılı bir dönemdi.”

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'HERKESİ AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUM'

Aşıda öncü olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Ebru Ulu, “Birebir yaşamış biri olarak herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Mutlaka aşınızı olun ve en azından bizim yaşadıklarımızı yaşamayın. Allah kimseye yaşatmasın, onun için de lütfen el ele verelim" diye konuştu. Covid-19 aşısı yaptıran vatandaşlardan Ayşe Karagöz de aşıyı gönüllü olarak gelip olduğunu söyledi. Ayşe Karagöz, “Herkes aşısını olması gerekiyor. Bu hastalık kolay bir hastalık değil. Hepimizi etkiledi, çok yakınlarımızı kaybettik. O yüzden herkesin aşı olmasını istiyorum. Randevulu, randevusuz herkes gelip aşısını olsun” ifadelerini kullandı.

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