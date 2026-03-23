Dünyanın en büyük hacker operasyonu: Türkiye ayağında neler yaşandı?

Gazeteci İhsan Aydın’ın kaleme aldığı Onurlu Hırsızlar adlı kitap, dünya çapında yankı uyandıran DarkMarket operasyonunun Türkiye ayağını mercek altına alıyor. Hackerlar, uluslararası istihbarat savaşları ve devletler arası güç mücadelesini konu alan eser, gerçek belgeler, röportajlar ve videolarla desteklenen çarpıcı bir anlatı sunuyor.

GERÇEK OLAYLARDAN BESLENEN SİBER SUÇ HİKAYESİ

Gazeteci İhsan Aydın’ın kaleme aldığı Onurlu Hırsızlar, Hayat Yayın Grubu etiketiyle yayımlandı. Dünya çapında gerçekleştirilen DarkMarket operasyonunun Türkiye boyutunu ele alan eser, kitapçılarda ve çevrim içi satış platformlarında okuyucuyla buluştu.

Kitapta FBI, kaçakçılık ve organize suç örgütleri, hackerlar ve bilişim suçlarıyla ilgili süreçlerin iç içe geçtiği dikkat çekici olaylar anlatılıyor. Ergenekon süreci ve FETÖ yapılanmasının etkilerinin de yer aldığı anlatı, gerçek görüşmeler, mektuplar, haberler ve röportajlardan derlenen kapsamlı bir dosya niteliği taşıyor.

Kart kopyalama cihazı

HACKER DÜNYASININ GİZEMLİ İSMİ: CHAO

Eser, hacker dünyasının en dikkat çekici figürlerinden biri olarak gösterilen “ChaO” adlı ismin izini sürüyor. Banka ve kredi kartı dolandırıcılığından devletler arası casusluk faaliyetlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede gelişen olaylar, kitabın ana omurgasını oluşturuyor.

Ergenekon operasyonları döneminde ABD ile Türkiye arasında ChaO’nun hangi ülkenin yargı yetkisinde kalacağına ilişkin yaşanan çekişme, hikâyenin en kritik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin merkezinde yer aldığı DarkMarket operasyonu ise siber suçların yalnızca teknik bir mesele olmadığını; aynı zamanda politik, ekonomik ve ideolojik boyutları olan küresel bir mücadele alanı olduğunu gözler önüne seriyor.

SADECE KİTAP DEĞİL, BELGE NİTELİĞİNDE BİR DOSYA

Onurlu Hırsızlar, klasik bir roman anlatısının ötesinde, belgesel nitelikte bir çalışma olarak dikkat çekiyor. Kitapta yer alan QR kodları aracılığıyla okuyucular, olaylara ilişkin video içeriklerine doğrudan erişebiliyor.

Bu yönüyle eser, yalnızca teknoloji meraklılarına değil, dijital çağda yaşayan geniş bir okuyucu kitlesine hitap eden bir uyarı ve farkındalık metni olarak değerlendiriliyor.

Kitapta hackerların kendilerini sistem açıklarını bulan, adalet arayışında olan kişiler olarak gördükleri aktarılırken, FBI’ın bu gruplar için yaptığı “Neticede hırsızlar” değerlendirmesi de dikkat çekici ayrıntılar arasında yer alıyor.

ChaO’nun hikâyesi, yalnızca bir hackerın yakalanma sürecini değil, aynı zamanda uluslararası istihbarat mücadelelerini, güç savaşlarını ve dijital kumpas iddialarını da gündeme taşıyor.

İHSAN AYDIN KİMDİR?

İhsan Aydın, medya ve dijital yayıncılık alanında yirmi yılı aşkın deneyime sahip bir iletişim profesyoneli olarak biliniyor.

Meslek hayatına 2000’li yılların başında internet gazeteciliği ve foto muhabirliği ile başlayan Aydın, Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarından Kanal 7 Medya Grubu’nda kurumsal iletişim, dijital yayıncılık ve içerik yönetimi alanlarında çeşitli görevler üstlendi.

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Aydın, 2022 yılında Kanal 7 bünyesinde dijital içerik yönetimi şirketi Digivu’yu kurarak iki yıl boyunca Genel Müdürlük görevini yürüttü. Dijital yayıncılık, video içerik operasyonları ve sosyal medya stratejileri alanlarında uzmanlaşan Aydın, 2024 yılında Key Networks Group bünyesinde kurulan Ai Big Circle şirketinde de bir yıl Genel Müdür olarak görev yaptı.