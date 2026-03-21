Etimesgut’ta anlamlı ziyaret: Down sendromlu bireyler unutulmadı

AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Yasin Şankazan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla ilçede yaşayan down sendromlu bireyleri ve ailelerini ziyaret etti. Günün önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde samimi anlar yaşanırken, toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik önemli mesajlar verildi.

Ziyaret kapsamında down sendromlu bireylerle yakından ilgilenen Şankazan, onların mutluluğuna ortak oldu. Ailelerle de sohbet eden Şankazan, her bireyin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Onların hayatını kolaylaştırmak, sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen buluşmada Buse isimli bir kız çocuğu, son günlerde ilgi gören “Kâbe’de hacılar hu der Allah” ilahisini okuyarak renkli anlar yaşattı.

Etkinlik boyunca çeşitli hediyeler takdim edilirken, çocukların yüzündeki tebessüm günün en anlamlı anlarından biri oldu.

Toplumda farkındalık oluşturmanın önemine değinen Şankazan, bu tür ziyaretlerin yalnızca belirli günlerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. İlçe genelinde sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini ifade eden Şankazan, özel bireylerin her zaman yanında olduklarını söyledi.