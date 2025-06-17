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Evliya Çelebi’nin seyahatleri sergilendi

Evliya Çelebi’nin seyahatleri sergilendi

04:0017/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Edirne’de, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde tasvir ettiği eserlerin ve yerlerin resmedildiği sergi sanatseverlerle buluştu.

Devecihan Kültür Merkezi’nde açılan sergi, Tuzla Halk Eğitim Merkezi ile Kadıköy Bostancı Halk Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa yürüttüğü “Evliya Çelebi’nin İzinde” Projesi kapsamında hazırlandı. Projenin ilk rotası olan “Trakya, Rumeli ve Balkanlar”a ait güzergahların resmedildiği sergide, halk eğitim merkezlerinde görevli usta öğreticilerle kursiyerlerin çalışmaları yer alıyor. Serginin açılış töreninde konuşan Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Evliya Çelebi’nin, Edirne ve Balkanlar’da yaptığı gezilerle döneme ışık tuttuğunu belirtti. Sergi hafta boyunca gezilebilecek.



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