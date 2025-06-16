Gazze’de katledilen çocuklara sanatla dikkat çekildi

İsrail’in saldırıları sonucu ortalama her 40 dakikada bir çocuğun ayak izi dünyadan siliniyor. Bu katliama çekmek için “40 Dakikada Bir” projesi kapsamında sanatçılar Bağımsız Sanat Vakfı’nda bir araya geldi. Vakfın Cağaloğlu’ndaki binasında gerçekleştirilen etkinlikte, Filistin’de katledilen 10 binden fazla çocuğun isimlerinin yer aldığı afişin üzerine resim ve çeşitli yazılar yazarak vakfın dış cephesine asıldı. 20 kadar sanatçının katıldığı performansta, afişin üzerine 10 bin sayısını farklı dillerde yazarak ve çocukların adlarını görünür kılarak Gazze’deki katliama karşı sanatın şahitliği vurgulandı.

HER 40 DAKİKADA BİR ÇOCUĞUN AYAK İZİ SİLİNDİ

7 Ekim sonrasında 11 sanatçının katılımıyla “4 Saat Ara” etkinliği yaptıklarını ve bu performansın da onun devamı niteliğinde olduğunu vurgulayan Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı ve sanatçı Hülya Yazıcı, “İsrail’in Gazze halkına Gazze’yi terk edip başka bir şehre gitmeleri için verdiği mühlet 4 saatti. Bunu içselleştirmeye çalışmak için böyle bir etkinlik yapmıştık. Aradan bir buçuk sene geçti fakat Gazze’deki soykırım ve işgal artarak devam etti ve 19 binden fazla çocuk katledildi. Bir istatistiğe göre her 40 dakikada bir çocuğun ayak izleri yeryüzünden silinmiş. Bütün dünyanın gözü önünde her 40 dakikada bir çocuk katlediliyor. Bunu da okuyoruz, duyuyoruz ama gündemimiz o kadar hızlı değişiyor ki, insanlar bunu yeterince içselleştiremiyor. Sanatçılarla bir araya gelip 3x5 metreye 5x70 boyutlarında iki afişe, şehit olan çocukların isimlerini bastırdık. Onların üzerine çocukların isimleri çok fazla kapatılmadan birtakım resimler yapıldı ve yazılar yazıldı. Ben de Ali Naci’nin arkası dönük karakteri Hanzala’yı çizdim. Bu iki afiş, vakfımızın yola bakan cephesine asıldı” dedi.

SANATÇI YAŞADIĞI DÖNEMİN SORUNLARINI BELGELER

Sanatçının görevinin hem yaşananlara tepki vermek hem de yaşananları belgelemek olması gerektiğinin altını çizen Yazıcı, “Sanatçı, yaşadığı dönemin sorunlarını, yaralarını, önemli olaylarını belgeler. İnsanlık tarihi boyunca pek çok olay sanatçıların sözlü ya da biçimsel belgelemeleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Biz de Gazze’deki soykırımı bu şekilde belgelemeye çalıştık. Afişimizi valilik ve emniyetin izniyle astık. Onlar kaldırmamızı isteyene kadar orada kalacak. Vakfımız lokasyon olarak yerli ve yabancı insanların sürekli geçtiği bir yerde. Cumartesi günü akşama doğru asmamıza rağmen, çok sayıda insanın ilgisini çekti. Oradan geçen insanlar afişin önünde fotoğraf çekildi. Zaten biz de insanların zihninde yer etmesi amacıyla bunu yaptık” açıklamasını yaptı.

Gözde Atlas

Pembe dünyalar bir günde karartıldı

7 Ekim sonrası bir bombardıman sırasında pembe terlikleriyle sokakta koşan bir kız çocuğunun resmini yapıp sergilediğini söyleyen projeyi tasarlayanlardan Sanatçı Gözde Atlas, performansta da pembe terlikleri sergiledi. Kendisinin de kız çocuğu olduğunu aktaran Atlas, “Eser, iyi bir ailede doğan bir çocuğun pembe dünyasının bir günde karartılmasını anlatıyor. Bir yandan da bize, iyi ortamlarda yetiştirdiğimiz çocuklarımızın da başına gelebileceğini hatırlatarak, sarsıcı bir şekilde uyarı da bulunuyor. Bir günde her şey değişebilir, artık kimse güvende değil” ifadelerini kullandı.

Tesadüfen yoldan geçen Gazzeli bir baba ve kızın da performans sırasında uğradığını sözlerine ekleyen Atlas, “En son iki yıl önce Gazze’yi görmüşler. Baba fizyoterapist, çocuk da iyi bir okulda eğitim alıyor. Teşekkür ederek, afişin önünde fotoğraf çekildiler” diye konuştu.







