Gerçek müzisyenin farkı ortaya çıkacak

Yeni uygulamanın müziğe yapacağı etkiye ilişkin sorularımızı yanıtlayan Kurtalan Ekspres’in klavyecisi Koray Alarslan, “Müzisyenlerin ve bestecilerin zihinlerinde canlanan melodileri notaya dökme sürecini hızlandırma noktasında faydalı olabilir. Yapay zekanın artısı, öğrenerek kendini geliştirmesi. Ama insan beyni kadar karışık bir yapının, hele işin içine vücudun anlık kimyasal tepkileri de girince herhangi bir algoritmayla taklit edilebileceğini düşünmüyorum. Yapay zekanın içinde ‘duygu’ olan bir şey yaratabilmesi için, gerçekten ‘yaşıyor’ olması lazım” diye konuştu.

Müzisyen olmadan müzik yapıp, gelir elde etmek isteyenlerin zamanla çoğalacağını söyleyen sanatçı, yeni yapay zeka modeliyle bunun önüne geçilebileceğine işaret ediyor: “Bir ressam ya da çizer olmadan resim yapmak, edebi bir yatkınlığı ve birikimi olmadan hikaye yazmak, hiçbir müzik ve enstrüman bilgisi olmadan müzik bestelemek ve belki de en önemlisi bunu bir gelir haline dönüştürmek fikri insanların hoşuna gitti. Ama önemli olan, Brain2Music’in kimler tarafından kullanılacağı. Halihazırda el değmeden müzik yapmak mümkün. Gerçek müzisyen ile normal bir beynin farkını, Brain2Music’e göndereceği mesajlar belirleyecektir.”