Hiciv şarkısı olacak

Türk Rock Müziği’nin önemli isimlerinden Teoman, sosyal medya hesabından 29 Eylül'de çıkaracağı yeni şarkısını Necip Fazıl Kısakürek'e adadığını duyurmuştu. Şarkının adının “Kendi Vatanında Parya” olduğunu belirten Teoman, "Necip Fazıl Kısakürek diye biri, hani sağ cenahın o ünlü şair ismi, aydın duymuş muydu daha evvel bu ismi? Hayır, duymamıştı, hiç okumamıştı, vardı yapacak daha önemli işleri” ifadeleriyle şarkının sözlerini paylaştı.

Yaptığı bu paylaşımla ilgili eleştiri yağmuruna tutulan ünlü şarkıcı, Yeni Şafak’a konuştu. “Kendi Vatanında Parya”nın bir hiciv şarkısı olduğunu söyleyen Teoman, “Cem Karaca’nın ‘Sahibi Geldi’ şarkısından esinlenen, gençlere öğüt olacak bir parça. Son bölümü okursanız anlarsınız. Benim yaşlılardan hiç ümidim yok. Gençler, yaşlıların yaptıkları hataları tekrar etmesin. Çok uzatmayacağım; Bu ülke kimin? Bu ülke, üzerinde yaşayan herkesin. Bu şarkı siyasete değil, toplumsal barışa hizmet etsin isterim” dedi.

KİMSEYE ÜSTTEN BAKMA

Her kesimden gençlere bir öğüt olacağını söylediği “Kendi Vatanında Parya” şarkısının son bölümü ise şöyle:





Teoman der ki, hiçbir şey için geç değil

otur, düşün, kendini, insanı, dünyayı anla

sen sen ol, kimseye üsten üstten bakma

zaten saçma bişey kendi vatandaşınla kavga

toplumu değiştirmek de kalmadı ayrıca sana

***

bak sevgi ve mantık böceği oldu,

teoman bile bu yaştan sonra

türkiye’ye söylüyor;

biraz sakin olsun herkes, efendi olsun,

kibar olsun

geçmişi boş ver, sünger çek,

önünde geleceğin

kırma kimseyi, böbürlenme, yapma afra tafra

yoksa devran değişir, doğduğun, doyduğun yerde

olursun bir gün sen de parya

kendi öz vatanında,







