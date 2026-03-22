Giresun'da dereye devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı

16:5022/03/2026, Pazar
Foto: AA
Giresun'un Tirebolu ilçesinde hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Çakmak (52) idaresindeki 41 AYA 562 plakalı hafif ticari araç, Giresun-Tirebolu kara yolu Yılgın köyü mevkisinde dereye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Bülbül Düzgün (76) ve Selahattin Çakmak (66) yaşamını yitirdi.

Yaralanan Fatih Çakmak (24) ve Ziya Düzgün (60) ise Tirebolu İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Ahmet ve Selahattin Çakmak ile Bülbül Düzgün'ün kardeş oldukları, Giresun'un Çanakçı ilçesi Karabörk köyündeki bir yakınlarının cenaze törenine katılmak için İstanbul'dan kente geldikleri öğrenildi.

Kazada ölen kardeşlerin cenazesinin yarın Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi ve İstanbul'da defnedileceği belirtildi.

