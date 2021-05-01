Hakan Altun'dan güzel haber: Sağlıklıyım ancak uzun süre dinlenemem gerek

Sevilen şarkıcı Hakan Altun, 21 Nisan Çarşamba günü kendini iyi hissetmediği için arkadaşları tarafından apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alınan Altun, tedbir amaçlı bir süre yoğun bakımda tutulmuştu. Son kontrollerinin ardından 3 gün önce taburcu olan 48 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

HAYAT Hakan Altun program çekimleri öncesi hastaneye kaldırıldı

"Dualarını esirgemeyen Türk halkına teşekkür"

Altun, yayınladığı gönderide şu ifadeleri kullandı: Herkese merhabalar... 21 Nisan Çarşamba akşamı beyin damarlarımdan birinde oluşan tıkanıklık sebebiyle kaldırıldığım hastaneden şükürler olsun ki sağlıkla taburcu oldum. Bu süreçte bizi merak edip, arayan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, sevenlerimize ve dualarını esirgemeyen Türk halkına teşekkürlerimi sunarım. Tüm hastane çalışanları ve personeline ilgileri, güler yüzleri ve enerjilerine sonsuz teşekkürler ederim. Allah sağlık çalışanlarını hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin inşallah. Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle. Sevgi ve saygıyla kucaklıyorum hepinizi.

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HAYAT Hakan Altun'dan güzel haber var: Doktoru sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı

Hakan Altun'un doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa, "Ve biraz tatsız başlayan bu hikaye mutlu sonlar biter" notunu düşmüştü. Sarıoğlu, Altun'un durumu hakkında, "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı" ifadelerini kullanmıştı.



