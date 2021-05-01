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Hayat Hakan Altundan güzel haber Sağlıklıyım ancak uzun süre dinlenemem gerek
AKTÜEL KÜLTÜR SANAT

Hakan Altun'dan güzel haber: Sağlıklıyım ancak uzun süre dinlenemem gerek

Geçtiğimiz haftalarda televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hakan Altun, tedavisinin ardından taburcu olmuştu. Son sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Altun, "21 Nisan Çarşamba akşamı beyin damarlarımdan birinde oluşan tıkanıklık sebebiyle kaldırıldığım hastaneden şükürler olsun ki sağlıkla taburcu oldum. Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Altundan güzel haber: Sağlıklıyım ancak uzun süre dinlenemem gerek
Hakan Altun

Sevilen şarkıcı Hakan Altun, 21 Nisan Çarşamba günü kendini iyi hissetmediği için arkadaşları tarafından apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alınan Altun, tedbir amaçlı bir süre yoğun bakımda tutulmuştu. Son kontrollerinin ardından 3 gün önce taburcu olan 48 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.


Hakan Altun program çekimleri öncesi hastaneye kaldırıldı
HAYAT
Hakan Altun program çekimleri öncesi hastaneye kaldırıldı

"Dualarını esirgemeyen Türk halkına teşekkür"

Altun, yayınladığı gönderide şu ifadeleri kullandı: Herkese merhabalar... 21 Nisan Çarşamba akşamı beyin damarlarımdan birinde oluşan tıkanıklık sebebiyle kaldırıldığım hastaneden şükürler olsun ki sağlıkla taburcu oldum. Bu süreçte bizi merak edip, arayan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, sevenlerimize ve dualarını esirgemeyen Türk halkına teşekkürlerimi sunarım. Tüm hastane çalışanları ve personeline ilgileri, güler yüzleri ve enerjilerine sonsuz teşekkürler ederim. Allah sağlık çalışanlarını hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin inşallah. Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle. Sevgi ve saygıyla kucaklıyorum hepinizi.

Hakan Altun'dan güzel haber var: Doktoru sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
HAYAT
Hakan Altun'dan güzel haber var: Doktoru sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
  • Hakan Altun'un doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa, "Ve biraz tatsız başlayan bu hikaye mutlu sonlar biter" notunu düşmüştü. Sarıoğlu, Altun'un durumu hakkında, "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı" ifadelerini kullanmıştı.


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