Hakan Altun'dan sağlık durumunu hakkında paylaşım: 'Babama verdiğim sözü yerine getiriyorum' diyerek duyurdu

Geçtiğimiz nisan ayında, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve beş gün yoğun bakımda tutulduktan sonra taburcu olan Hakan Altun, son durumu hakkında açıklama yaptı.

Sahnelere ve televizyon programına ara vermek zorunda kalan 48 yaşındaki sanatçı, Bodrum'da teknede çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada yayınladı.

Hakan Altun, Instagram paylaşımında, "Bodrum’da olduğum doğrudur! Sabahları erken kalktığım doğrudur! 14 kilo aldığım doğrudur!

En iyi tekne arkadaşının teknesidir

Yanımdaki güzel refakatçi Diva'nın benim değil, dostum Ediz’in olduğu doğrudur! 'En iyi tekne arkadaşının teknesidir' sözü doğrudur! Her gün denize girdiğim doğrudur!

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Babama verdiğim sözü yerine getiriyorum

Eylül ayına kadar konser veremeyeceğim doğrudur! Dünyalarımın olduğu milyonların içinde yüzdüğüm yalandır! 'Hayatımda sadece doğruları söyleyip, başkalarının haklarını da koruyacağıma' dair babama verdiğim sözü yerine getirdiğim doğrudur!

Herkese ama herkese yalansız, riyasız, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güzel haberler alacağı bir hafta dilerim. Çünkü buna hepimizin ama hepimizin çok ihtiyacı var, her zaman sevgiyle ve saygıyla." ifadelerine yer verdi.

HAYAT Hakan Altun program çekimleri öncesi hastaneye kaldırıldı

2007'DE AMELİYAT OLMUŞTU

Ünlü şarkıcı, 2007 yılında özel bir hastanede 2.5 saat süren operasyonla ameliyat olmuştu. Altun'un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı.

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