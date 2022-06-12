Hayat Hollanda fişini çekecekti Cumhurbaşkanı Erdoğanın talimatıyla Türkiyeye getirilen Dilara Şahinden güzel haber
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Hollanda fişini çekecekti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin'den güzel haber

Hollanda’da yaşam fişinin çekilmesi kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul’a getirilen ve tedavisine başlanan AKUT lösemi hastası Dilara’nın son durumunu babası anlattı. Baba Oğuz Şahin, “O gencecik pırıl pırıl hemşirelerimizin ellerinden öpüyorum. Şu an kızımız ayağa kalktı. Buraya gelmeden önce kızımızı sadece yatakta uyurken görüyorduk. Şimdi kızımızla konuşabiliyor, sohbet edebiliyoruz. Kokusunu alabiliyorum. Sırada lösemi tedavisi var” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Hollandadan Getirilen Dilara Şahin Kimdir? Dilara Şahinin Son Durumu Nasıl İyileşti Mi?
Hollanda’da yaşam fişi çekilecek Dilara, Türkiye’de ayağa kalktı.

Hollanda’da tedavi gördüğü hastanede yaşam fişinin çekilmesi kararı verilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’ye getirilen Dilara Şahin’in tedavisi sürüyor. Türkiye tarafından gönderilen özel ambulans uçakla yurda getirilen Şahin, Siyami Ersek Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınmış ve yaklaşık 1,5 ay süren tedavinin ardından yoğun bakımdan çıkarılarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Dilara’nın sağlık durumuna ilişki son durumu ise babası Oğuz Şahin anlattı.

“Kızımızla konuşabiliyor, sohbet edebiliyoruz”

  • Konuya ilişkin konuşan Dilara’nın babası Oğuz Şahin, “Kızımızın tedavisi devam ediyor. Hastalığı ciddi ve riskli ama şükürler olsun ki geldiğimiz nokta umut verici. Hollanda’da kızımızdan vazgeçilmişti. Kızımızı Türkiye’de yeniden ayağa kaldırdılar. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanlığımız ve sağlık çalışanlarımız inanılmaz bir çaba gösterdi. Dilara’yı bir çocuk gibi ayağa kaldırdılar.

Dilara, Hollanda’da ilk geldiği dönemde çok zor durumdaydı. O gencecik pırıl pırıl hemşirelerimizin ellerinden öpüyorum. Kızıma yeni doğmuş bir bebek gibi baktılar, ilgilendiler. Şu an kızımız ayağa kalktı. Önümüzde şu an lösemi tedavisi var. En kısa sürede tedavisine başlanacak. Buraya gelmeden önce kızımızı sadece yatakta uyurken görüyorduk. Şimdi kızımızla konuşabiliyor, sohbet edebiliyoruz. Kokusunu alabiliyorum. Ben tekrar Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a ve Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

“Hollandalı yetkililerden bir telefon dahi gelmedi”

Baba Şahin, kızının vatandaşı olduğu Hollanda’dan hiçbir yetkilinin kendileriyle iletişime geçmediğini belirterek, “Dilara aynı zamanda Hollanda vatandaşı. Hollanda’da yaşayan komşularımızdan geçmiş olsun mesajları geliyor. Tüm bu yaşananlara rağmen Hollandalı yetkililerden bir telefon dahi gelmedi. Hollanda Konsolosluğu buraya 12 kilometre uzaklıkta sadece. Hiçbir şekilde bir ‘geçmiş olsun’ demek için bile iletişime geçmediler.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Hollanda'da yaşam fişi çekilecek Dilara Türkiye'ye getirildi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Hollanda'da yaşam fişi çekilecek Dilara Türkiye'ye getirildi

​ Hollanda’da fişini çekecekti: Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’ye getirilen Dilara Şahin'den güzel haber
FOTOĞRAF 12
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Dilara Şahin lösemi hastasıydı. 27 Aralık'ta teşhis konulduktan bir hafta sonra durumu kötüleşti. Komaya girdi. Hollandalı doktorlar, 'Fişini çekeceğiz, artık yapacak bir şey yok' dedi. Umutları tükenen baba Oğuz Şahin, Türk televizyonlarına çıkarak yardım istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ailenin yardım feryadına kulak verdi. Dilara, tedavi için Türkiye'ye getirildi.
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Tedavisi önce İstanbul Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne, ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.
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Dilara, 3.5 aylık tedavisinin büyük bir bölümünü yoğun bakımda ECMO cihazına bağlı olarak geçirdi.
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ECMO cihazı, hayatı tehdit eden kalp ve akciğer yetmezliği durumlarında, bu organların görevini üstlenen bir makine. Ancak Dilara, bu makineden çıkıp hayata yeniden 'merhaba' dedi.
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Yoğun bakımdan da geçtiğimiz haftalarda çıkarılıp servise alındı. Burada da tedavisi iyiye giden Dilara, ayağa kalkmayı başardı. Tedavi süresince sesi dahi çıkmayan Dilara'nın ilk sözü 'Anne' oldu.
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Baba Oğuz Şahin \"Kızımı Hollanda'da ölüme terk ettiler. Ama Türkiye'de Türk doktorlar kızımı yeniden ayağa kaldırdı. Fizik tedavi de görüyor. Hollanda'dan ilk geldiğinde ellerini, kollarını bile oynatamıyordu.
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Düzenli olarak fizik tedavi yaptırıyorlar. Şu anda ilk adımlarını atabiliyor. Yavaş yavaş da olsa adımlarını sıralıyor. Yakın zamanda yürüyecek inşallah. Kızımızı böyle görmek bizi çok mutlu ediyor. Ama önümüzde zorlu tedavi süreçleri var.
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İnşallah doktorlarımızın gayreti, insanlarımızın duasıyla atlatacağız. Herkesten bu razaman günü dua bekliyoruz, bütün hastalar ve Dilara kızımız için\" dedi.
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve eşinin Dilara'yı ziyarete geldiklerini söyleyen baba Oğuz Şahin \"Halimizi hatırımızı soran herkese teşekkür ederim\" diye konuştu.<br>
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​ Hollanda’da fişini çekecekti: Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’ye getirilen Dilara Şahin'den güzel haber


Tedavi gördüğü Hollanda'da doktorların umudunu kestiği Dilara Şahin, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yurda getirilmiş ve yeniden hayata dönmüştü. Dilara aylar süren tedavinin ardından ayağa kalkarak ilk adımlarını da attı.


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