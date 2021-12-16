İyilik Derneği yönetim kurulunun yeni başkanı Ömer Çiçek oldu

İyilik Derneği, ülkemizde ve yedi kıtada birçok ülkede kalıcı destek projelerinin yanı sıra, kurban, ramazan etkinlikleri başta olmak üzere, depremler, seller gibi her türlü acil durumda, savaşların yıkıcı etkisini ortadan kaldırmak adına, insanların yeniden hayata dönmelerine yardımcı olmak, psiko-sosyal destek çalışmaları, rehabilitasyon çalışmaları, meslek edindirme gibi alanlarda insanlara destek olmak ve kardeşlik bağını güçlendirmek için geniş bir coğrafyada faaliyetlerini sürdürmektedir. Genel merkezi İstanbul’da bulunan İyilik Derneği’nin 54’ten fazla il ve ilçede temsilcilikleri bulunuyor.

Program seçilen yönetim kurulu üyelerinin toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

İyilik Derneği Olağanüstü Genel Kurulu’nda Kurucu Başkan Yunus AKSU, Eski Başkan İbrahim BAHAR selamlama konuşması yaptı. Yönetim Kurulu Başkanlığını devreden Mehmet KAYIŞ kendi döneminde yapılan çalışmalar hakkında hâziruna bilgi verdi.

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Programa kurucu üye ve yönetim kurulu üyelerine plaket, çalışanlara sertifika takdimi ile devam edildi.

İyilik Derneği kurucu üyeleri arasında yer alan ve daha öncede iki dönem yönetim kurulu üyeliği yapan Ömer ÇİÇEK, tek listeyle gidilen genel kurulda yeni başkan seçildi. Olağanüstü Genel Kurulla yeni Genel Başkan seçilen Ömer ÇİÇEK, yaptığı konuşmasında “İşimiz çok yükümüz ağır. İyilik insanlığın en soylu damarıdır, derneğimiz bu damarın sivil inisiyatifi olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Temsilcilerimiz ve sahadaki tüm paydaşlarımızın cansiperane, fedakârca topladıkları her bir yardım ise emanetlerimizdir. Emanetlerimize birlikte sahip çıkacak ve her bir yardımı veriliş amacına uygun yerlere ulaştırmaya devam edeceğiz. İyilik Derneği çatısı altında temsilcilerimizle birlikte iyiliği örgütleyecek; merhameti, muhabbeti, sevgiyi kardeşliği kıtalar ötesine taşıyan Hızırlar olmaya gayret göstereceğiz” dedi.

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Program seçilen yönetim kurulu üyelerinin toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

İYİLİK DERNEĞİ YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilik Derneği) genel merkez yeni yönetimi şu isimlerden oluşuyor; Başkan Ömer ÇİÇEK, Başkan Vekili Nadir KAYA, Başkan Yardımcıları Rıza ŞEKERLİ ve Niyazi DİLEK, Muhasip Üye Ramazan BOLUK, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ise Hacı Bayram BABACAN, Mehmet Ali GÜNDÜZ, Üsame Ubeyt HACIDERVİŞOĞLU ve Abdulkadir Yasir DÖNMEZ oldu.

Program seçilen yönetim kurulu üyelerinin toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.