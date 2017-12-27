Jel Akü Nedir, Kullanım Alanları Ve Avantajları Nelerdir?

Günümüzde enerji ihtiyaçlarından en çok tercih ettiğiniz jel akügeniş kullanım ağına sahip olup, elektriğin olmadığı yerlerde bile aydınlatmada ve elektronik cihazlarda rahatla kullanılabiliyor. Kurşun asit akü adı ile de bilinen bu aküler. Bağımsız olarak çalışmakta aşırı sıcağa ve çevresel koşullara karşı oldukça dayanıklıdırlar. Özel valf sistemleri sayesinde elementleri kimyasal enerjiye dönüştürüp, aküden çıkan gazı anında uzaklaştırmaktadır. Suyu milimize eden jel aküler aynı zamanda saf su kullanımına ihtiyaç duyurmazlar. Gazı ise yalnızca yüksek basınç durumunda çıkabilir. Ayrıca güneş enerji sistemlerinden elde edilen enerjinin depolamasında büyük etkisi bulunmakta ve güneş panellerinden üretilen enerjiyi de kullanılabilir enerjiye çeviriyor. Bu sayede istenen verim de maksimum seviyeye ulaşmış olur.

REKLAM

Jel Akülerin Verimi Ve Kapasite

Aküler kullanıldığı alanlara göre jel kuru sıvı, starter ve traksiyoner olarak birçok çeşit akü türleri mevcuttur. Diğer çeşitlerine göre daha geniş kullanım alanına sahip olan jel akü, geniş enerji kapasitesine sahip olduğu için, yüksek verim sağlamakta ve bağımsız olarak hiçbir onarım gerektirmeden %80 enerji kapasitesinde birçok alanda enerji ihtiyaçları karşılayabilmektedir. Çevre dostu olarak tabir edilen bu aküler, gazı dışarıya verdiği için hava kirliliği yapmamaktadır. Su sızdırmazlık özelliği bulunan jel aküler kullanım kapasitesine verimine ve özelliklerine göre farklı fiyatlarda piyasaya satışa sunulmaktadır.

REKLAM

Jel Akülerin Yararları Nelerdir?

· Jel aküler kolay şarj edilmektedir.

· Uzun süre kullanıma hazırdırlar ve verimleri oldukça fazladır.

· İçinde bulunan jel her türlü çevre ve hava koşullarına karşı ilk günkü özeliğin korumakta ve gaz ürettikçe tekrar kullanabilir hale gelmektedir.

REKLAM

· Her türlü hava şartlarında rahatlıkla ve güvenle kullanılmaktadır. Yüksek soğuya ısıya, titreşime ve aşınmaya karşı oldukça dirençlidirler.

· Kuru akü ve diğer akülere göre %5 kat daha fazla verim sağlayarak kullanıcısının yükünü hafiflemektedir.

Jel Akülerin Kullanım Alanları

Güneş enerjisini kimyasal enerjiye çevirerek kullanıma hazır bir biçimde depolayan jel akü aynı zamanda yüksek verim kapasitesine sahip ol bu aküler aynı zamanda yüksek enerji potansiyeline sahiptir. Deşarj edilerek özelliği sayesinde de uzun süre kullanılan jel akü birçok elektronik cihaz ve aydınlatma sistemlerinde kullanılmaktadır. Bu aküler Telekomünikasyon sistemlerinde, teknelerde, karavanlarda, denizcilik alanında mobil alışveriş merkezlerinde ve modern temizleme makinelerinde rahatlıkla kullanılmaktadır. Sizde kullanım alanına bağlı olarak uygun bir model seçerek kullanım sağlayabilirsiniz. Fiyat açısından da uygun olması sizin açınızdan önem taşıyacaktır.