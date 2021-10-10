Kanlı ishale dikkat!

İstanbul’da yoğun olarak kanlı ishal şikayetiyle hastaneye başvurularda artış yaşandığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslan Çelebi, “Kanlı ishal normal ishale göre daha kısa sürede yüksek sıvı kaybına yol açıyor. Salgının en önemli sebebi temizliğinden emin olunmayan gıdaların tüketilmesi, dışarıdan yiyecek- içecek sipariş ederken yapılan bilinçsiz tercihler. Bu gıdaların ulaşımında geçen süre ile taşıma- saklama hijyenine dikkat edilmemesi olarak sıralanabilir. Ciddi sonuçlara neden olabileceğinden vakit geçirmeden sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor” dedi.

Pandemi nedeniyle ishal hastaları en sık koronavirüs ya da aşı kaynaklı olabileceği endişesiyle hastanelere başvurduğunu söyleyen Çelebi, “Ancak bu sorunun aşıyla herhangi bir ilgisi şu ana yapılan çalışmalarda gösterilmedi. Bununla birlikte kanlı ishal virüs kaynaklı değil, bakteriyel bir durumdur. Yani koronavirüs ile de ilgisi yok” diye konuştu.

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