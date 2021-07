Kanser tedavisi gören oyuncu Canan Ergüder son halini paylaştı: Artık biraz da böyle

Menajerimi Ara dizisinde 'Feris' karakterini canlandırdığı dönem, kansere yakalandığını öğrenen ünlü oyuncu Canan Ergüder, diziye veda ederek hızlıca tedavi sürecine girmişti.

Şimdilerde gözlerden uzak tedavisine devam eden bir çocuk annesi oyuncu, bu sırada sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

43 yaşındaki oyuncu şu sıralar, eşi Kenan Ece ile her yıl gittikleri Bozcaada’da moral depoluyor.

Geçtiğimiz haftalarda durumuyla ilgili hayranlarını bilgilendiren Canan Ergüder "Beşinci kemoterapi bitti. Her şey yolunda" açıklamasını yapmıştı.

YENİ POZUNU PAYLAŞTI

Güzel oyuncu Instagram hesabından “Artık biraz da böyle” notuyla yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ergüder’in saçları için bandana tercih ettiği görüldü. Canan Ergüder’in fotoğrafının altına başta arkadaşları olmak üzere hayranlarından mesaj yağdı.

Çok sayıda arkadaşı ve hayranı, fotoğrafın altına “Harika olmuşsun”, “Yüzünde güller açıyor”, “Her geçen gün güzelleşiyorsun” şeklinde yorumlarda bulundu.

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

Canan Ergüder 15 Temmuz 1977 İstanbul doğumlu. Canan Ergüder tiyatro eğitimine öncelikle Amerika'da Franklin and Marshall College'da başlayıp, daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etti. Ayrica LAMDA'da (London Academy of Music and Dramatic Arts) Shakespeare Atölyesine katıldı. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatına sahip oldu.

Actors Studio ve Baryshnikov Foundation aracılığı ile Workcenter di Jerzy Grotowski & Thomas Richards'dan Mario Biagini'nin oyunculuk atölyesinde çalışmak için seçildi. 2007 International Hoboken Film Festival'inde Shooting Johnson Roebling adlı uzun metraj filmde canlandırdığı Nancy için En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Oynamış olduğu bazı oyunlar Graceland, Rattlesnake, Twelfth Night, Love's Labor's Lost, Three Sisters ve Arcadia' dır. 2007'de Türkiye' de Bıçak Sırtı dizisiyle televizyon sektörüne adım atıp; akabinde Binbir Gece ve Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi dizileriyle devam etti. 2009 Afife Jale Tiyatro ödüllerinde Bayrak adlı oyunda canlandırdığı Kadınrolüyle Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncu'su seçildi. 2010’dan bu yana Will, Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm, Russel Crowe’ un yönettiği The Water Diviner ve Hiner Saleem’in yönettiği Tight Dressadlı filmlerde rol aldı. 2014-2016 yılları arasında Güllerin Savaşı dizisinde Gülfem Sipahi olarak boy gösterdi. Son olarak Menajerimi Ara dizisinde rol aldı.

Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kızıdır. 2017 yılında oyuncu Kenan Ece ile evlenmiştir. Demir isminde bir çocukları vardır.

