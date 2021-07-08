Hayat Ünlü komedyen Ata Demirerin son halini görenler inanamadı Ne olmuş sana böyle?
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Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler inanamadı: 'Ne olmuş sana böyle?'

Çanakkale'de tatil yapan ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer'in son halini görenler gözlerine inanamadı. 49 yaşında olan Demirer'in aşırı zayıfladığını görenler takipçileri 'Ne olmuş sana böyle?' yorumları yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ünlü komedyen Ata Demirerin son halini görenler inanamadı: Ne olmuş sana böyle?
Ata Demirer

Ünlü komedyen Ata Demirer, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tatil yapıyor. Demirer'in Instagram'da paylaştığı fotoğrafında ise bir detay gözlerden kaçmadı. 49 yaşındaki oyuncunun paylaştığı son fotoğrafta, bir hayli kilo verdiği görüldü. Demirer'e, "Maşallah", "Nasıl kilo verdiniz?", "Kilo harika" şeklinde çok sayıda yorum geldi.

Hollywood yıldızı Robert de Niro'nun efsane repliğini kullanarak pozunu paylaşan Ata Demirer'in gönderisine binlerce beğeni yağdı. Birçok kişi de Demirer'in doğum günü kutladı.

Ata Demirer
Ata Demirer

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