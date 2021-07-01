Hayat Kapıkule Sınır Kapısında birden yere yığıldı Gurbetçiye hayat kurtaran müdahale
AKTÜEL

Kapıkule Sınır Kapısı'nda birden yere yığıldı: Gurbetçiye hayat kurtaran müdahale

Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir gurbetçi aniden yere yığılınca durumu fark eden bir başka gurbetçi Elmas Aslan hemen duruma müdahale etti. Şahsın dilinin boğazına kaçtığını gören Aslan, yaptığı bilinçli ilk yardımla hayat kurtardı.

Haber Merkezi İHA
Kapıkule Sınır Kapısında birden yere yığıldı: Gurbetçiye hayat kurtaran müdahale
Elmas Aslan, uzun süren uğraşları sonucunda gurbetçinin tekrar nefes almasını sağladı. ​​

Hollanda’dan gelerek memleketine gidecek olan Cavit Mutlu isimli gurbetçi Kapıkule Sınır Kapısı’nda H-405-GT plakalı aracından indiği esnada çevredekilerin bakışları arasında birden yere yığıldı.

Nefes almakta zorluk çektiği görülen gurbetçiye ilk müdahaleyi orada bulunan vatandaşlardan Elmas Aslan yaptı.

İHA

Dilinin ters döndüğü ve boğazına kaçtığı görülen gurbetçiye soğukkanlılıkla bilinçli bir şekilde müdahale eden Aslan, uzun süren uğraşları sonucunda gurbetçinin tekrar nefes almasını sağladı.

İHA

Vatandaşlar hemen 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin hayat kurtardığını belirtti.


Sağlık görevlileri gurbetçiyi hastaneye sevk ederek müşahede altına aldı.

Murat Övüç’ün oğlu Burak Can Övüç trafikte terör estirdi: Etrafa kurşun yağdırdı
HAYAT
Murat Övüç’ün oğlu Burak Can Övüç trafikte terör estirdi: Etrafa kurşun yağdırdı

Gurbetçiler sıla yolunda: Memleket hasretini dindirecek yolculukları sürüyor
FOTOĞRAF 6
Title
Gurbetçiler, yurda girmenin verdiği heyecan ve sevinçle memleketlerinin yolunu tutuyor.
Title
Hasan Akbulut, 48 yıldır Almanya'da yaşadığını ve Türkiye'yi çok özlediğini söyledi. <br> <br> Her yıl memleketi Kırıkkale'yi ziyaret etmesine rağmen özleminin bitmediğini belirten Akbulut, İçimizdeki özlem çok büyük. Türk bayrağını görünce çok seviniyoruz. Bu özlemin tarifi yok, anlatılmaz. Memleketimiz bir başka. İki yıldır koronavirüs nedeniyle gelemeyen çok insan vardı. Çok sıkıldı herkes orada. Gelmek isteyen çok arkadaşımız var dedi.
Title
Hasan Akbulut'un eşi Ayten Akbulut da Türkiye'ye giriş yaptıklarında ayrı bir duygu seline kapıldıklarını dile getirdi.
Title
Türk bayrağını görünce duygulanıp ağladıklarını dile getiren Akbulut, İnşallah buraya birgün döneriz de canımızı burada teslim ederiz. Avrupa adı var arkası yok. Herkes Avrupa'ya gideyim diye uğraşıyor ama bizim cennet vatanımızın değerini bilmemiz lazım. Ülkemizin havası bile başka, biz güneş yüzü görmüyoruz yıllardır. ifadelerini kullandı.
Title
Almanya'dan gelen Kadir Özkan ise vatan özlemlerinin büyük olduğunu belirtti. <br> <br> Nursen Özkan, salgın nedeniyle bir süredir Türkiye'ye gelemediklerini belirterek, Koronavirüs nedeniyle eskisi gibi bavulumuzu hazırlayıp gelemiyoruz. Önce testlerden geçiyoruz ve sonuçları bekleyip geliyoruz. Yolculumuz çok rahat geçti. dedi.
Title
Süleyman Özkan da vatan hasretinin her yıl daha da arttığını anlattı. <br> <br> Yozgat'a yakınlarının yanına gideceğini ifade eden Özkan, 35 yıldır İsviçre'de yaşıyorum. Çok özlüyoruz, bizim bir parçamız burada. Salgın dönemi de evdeydik. Aşılarımızı vurulduk. Türkiye'de de tedbirlere uyacağız. ifadelerini kullandı.
Gurbetçiler sıla yolunda: Memleket hasretini dindirecek yolculukları sürüyor
Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini geçirmek üzere anavatana gelmeye başlayan gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçiyor. Gurbetçiler, yurda girmenin verdiği heyecan ve sevinçle memleketlerinin yolunu tutuyor.

Gurbetçiler akın akın yurda dönüyor: Yurda döndüğümüz için çok mutluyuz
FOTOĞRAF 11
Title
Uzun saatler süren sıla yolculuğunu direksiyon başında yorularak geçirmek istemeyen gurbetçiler, araçlarını vagonlara yükledikten sonra Türkiye'ye gelene kadar rahat ve konforlu şekilde seyahat edebiliyor.
Title
Avusturya Villach'tan Türkiye'ye yolculuğunda 1400 kilometre yol alan Optima Ekspres; Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahından Kapıkule Tren Garı'na ulaşıyor.
Title
Gümrükteki işlemlerin ardından Edirne merkezindeki Ayşekadın Garı'na gelen trenin, kalkış ve varış noktası arası yaklaşık 32 saat sürüyor. Arabalı tren bilet fiyatları, yolcuların seçtiği vagon sistemine göre ve taşınacak aracın özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Yolcu sayısı ve araç yüksekliğine göre, bilet fiyatları kişi başı 149 avrodan başlıyor.
Title
Almanya'dan gelen 64 yaşındaki Ayşe Öztürk, arabalı treni tercih ederek yorulmadan konforlu şekilde seyahat ettiklerini söyledi.
Title
Treni daha çok yaşı ilerleyen gurbetçilerin tercih ettiğini aktaran Öztürk, Yaşlandığımız zaman treni tercih ettik. Çünkü önceden gençlik vardı, yollar bize kısa geliyordu. Şimdi arabalar yepyeni ama gençlik elden gitti. Bundan dolayı treni tercih ediyoruz. Yattığımız yerden rahat bir seyahatle geliyoruz. ifadelerini kullandı.
Title
Avusturya'dan gelen Gökhan Ergüven ise arabalı treni beğendiğini ve 8 yıldır Türkiye'ye trenle seyahat ettiğini dile getirdi.
Title
Trenle seyahatin birçok avantajı olduğunu belirten Ergüven, Trenle gelmek rahat oluyor. Yol güvenliği var. Rahat bir şekilde uyuyabiliyorsun. Her türlü yemek imkanı var. Bu yıl seyahatimiz birkaç aksaklık dolayısıyla uzadı ama yine de güzeldi. diye konuştu.
Title
Nuri Gül ise trenle seyahatin kendisi için kolaylık olduğunu Türkiye geldikleri için çok mutlu olduklarını belirtti.
Title
Title
Title
Gurbetçiler akın akın yurda dönüyor: Yurda döndüğümüz için çok mutluyuz
Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerden bazıları, ana vatana seyahatlerini araçlarını da yanlarında getirebildikleri "rahat ve konforlu" arabalı trenle yapıyor. Almanya'dan gelen 64 yaşındaki Ayşe Öztürk, arabalı treni tercih ederek yorulmadan konforlu şekilde seyahat ettiklerini söyledi. Nuri Gül ise trenle seyahatin kendisi için kolaylık olduğunu Türkiye geldikleri için çok mutlu olduklarını belirtti.


Abone Ol Google News
İlginç emeklilik kutlaması

İlginç emeklilik kutlaması

​Dükkanını davul zurna eşliğinde kapattı.
Dışarı çıkmayın!

Dışarı çıkmayın!

Siverek'te termometreler 51 dereceyi gösterdi.
HES kodu yaygınlaşıyor

HES kodu yaygınlaşıyor

Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi.

​Mevlüt Çavuşoğlu, Ersin Tatar'la basın toplantısı düzenledi.

İşte 'hatırlatma' dozunda merak edilenler.

​74'lük Nimet teyze tıp fakültesinden mezun oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıklıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.