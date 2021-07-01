Kapıkule Sınır Kapısı'nda birden yere yığıldı: Gurbetçiye hayat kurtaran müdahale

Hasan Akbulut, 48 yıldır Almanya'da yaşadığını ve Türkiye'yi çok özlediğini söyledi. <br> <br> Her yıl memleketi Kırıkkale'yi ziyaret etmesine rağmen özleminin bitmediğini belirten Akbulut, İçimizdeki özlem çok büyük. Türk bayrağını görünce çok seviniyoruz. Bu özlemin tarifi yok, anlatılmaz. Memleketimiz bir başka. İki yıldır koronavirüs nedeniyle gelemeyen çok insan vardı. Çok sıkıldı herkes orada. Gelmek isteyen çok arkadaşımız var dedi.