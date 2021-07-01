Kapıkule Sınır Kapısı'nda birden yere yığıldı: Gurbetçiye hayat kurtaran müdahale

Hollanda’dan gelerek memleketine gidecek olan Cavit Mutlu isimli gurbetçi Kapıkule Sınır Kapısı’nda H-405-GT plakalı aracından indiği esnada çevredekilerin bakışları arasında birden yere yığıldı.
Nefes almakta zorluk çektiği görülen gurbetçiye ilk müdahaleyi orada bulunan vatandaşlardan Elmas Aslan yaptı.
Dilinin ters döndüğü ve boğazına kaçtığı görülen gurbetçiye soğukkanlılıkla bilinçli bir şekilde müdahale eden Aslan, uzun süren uğraşları sonucunda gurbetçinin tekrar nefes almasını sağladı.
Vatandaşlar hemen 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin hayat kurtardığını belirtti.
Sağlık görevlileri gurbetçiyi hastaneye sevk ederek müşahede altına aldı.
HAYAT
Murat Övüç’ün oğlu Burak Can Övüç trafikte terör estirdi: Etrafa kurşun yağdırdı
FOTOĞRAF 6
Gurbetçiler, yurda girmenin verdiği heyecan ve sevinçle memleketlerinin yolunu tutuyor.
Hasan Akbulut, 48 yıldır Almanya'da yaşadığını ve Türkiye'yi çok özlediğini söyledi. <br> <br> Her yıl memleketi Kırıkkale'yi ziyaret etmesine rağmen özleminin bitmediğini belirten Akbulut, İçimizdeki özlem çok büyük. Türk bayrağını görünce çok seviniyoruz. Bu özlemin tarifi yok, anlatılmaz. Memleketimiz bir başka. İki yıldır koronavirüs nedeniyle gelemeyen çok insan vardı. Çok sıkıldı herkes orada. Gelmek isteyen çok arkadaşımız var dedi.
Hasan Akbulut'un eşi Ayten Akbulut da Türkiye'ye giriş yaptıklarında ayrı bir duygu seline kapıldıklarını dile getirdi.
Türk bayrağını görünce duygulanıp ağladıklarını dile getiren Akbulut, İnşallah buraya birgün döneriz de canımızı burada teslim ederiz. Avrupa adı var arkası yok. Herkes Avrupa'ya gideyim diye uğraşıyor ama bizim cennet vatanımızın değerini bilmemiz lazım. Ülkemizin havası bile başka, biz güneş yüzü görmüyoruz yıllardır. ifadelerini kullandı.
Almanya'dan gelen Kadir Özkan ise vatan özlemlerinin büyük olduğunu belirtti. <br> <br> Nursen Özkan, salgın nedeniyle bir süredir Türkiye'ye gelemediklerini belirterek, Koronavirüs nedeniyle eskisi gibi bavulumuzu hazırlayıp gelemiyoruz. Önce testlerden geçiyoruz ve sonuçları bekleyip geliyoruz. Yolculumuz çok rahat geçti. dedi.
Süleyman Özkan da vatan hasretinin her yıl daha da arttığını anlattı. <br> <br> Yozgat'a yakınlarının yanına gideceğini ifade eden Özkan, 35 yıldır İsviçre'de yaşıyorum. Çok özlüyoruz, bizim bir parçamız burada. Salgın dönemi de evdeydik. Aşılarımızı vurulduk. Türkiye'de de tedbirlere uyacağız. ifadelerini kullandı.
Gurbetçiler sıla yolunda: Memleket hasretini dindirecek yolculukları sürüyor
Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini geçirmek üzere anavatana gelmeye başlayan gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçiyor. Gurbetçiler, yurda girmenin verdiği heyecan ve sevinçle memleketlerinin yolunu tutuyor.
FOTOĞRAF 11
Uzun saatler süren sıla yolculuğunu direksiyon başında yorularak geçirmek istemeyen gurbetçiler, araçlarını vagonlara yükledikten sonra Türkiye'ye gelene kadar rahat ve konforlu şekilde seyahat edebiliyor.
Avusturya Villach'tan Türkiye'ye yolculuğunda 1400 kilometre yol alan Optima Ekspres; Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahından Kapıkule Tren Garı'na ulaşıyor.
Gümrükteki işlemlerin ardından Edirne merkezindeki Ayşekadın Garı'na gelen trenin, kalkış ve varış noktası arası yaklaşık 32 saat sürüyor. Arabalı tren bilet fiyatları, yolcuların seçtiği vagon sistemine göre ve taşınacak aracın özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Yolcu sayısı ve araç yüksekliğine göre, bilet fiyatları kişi başı 149 avrodan başlıyor.
Almanya'dan gelen 64 yaşındaki Ayşe Öztürk, arabalı treni tercih ederek yorulmadan konforlu şekilde seyahat ettiklerini söyledi.
Treni daha çok yaşı ilerleyen gurbetçilerin tercih ettiğini aktaran Öztürk, Yaşlandığımız zaman treni tercih ettik. Çünkü önceden gençlik vardı, yollar bize kısa geliyordu. Şimdi arabalar yepyeni ama gençlik elden gitti. Bundan dolayı treni tercih ediyoruz. Yattığımız yerden rahat bir seyahatle geliyoruz. ifadelerini kullandı.
Avusturya'dan gelen Gökhan Ergüven ise arabalı treni beğendiğini ve 8 yıldır Türkiye'ye trenle seyahat ettiğini dile getirdi.
Trenle seyahatin birçok avantajı olduğunu belirten Ergüven, Trenle gelmek rahat oluyor. Yol güvenliği var. Rahat bir şekilde uyuyabiliyorsun. Her türlü yemek imkanı var. Bu yıl seyahatimiz birkaç aksaklık dolayısıyla uzadı ama yine de güzeldi. diye konuştu.
Nuri Gül ise trenle seyahatin kendisi için kolaylık olduğunu Türkiye geldikleri için çok mutlu olduklarını belirtti.
Gurbetçiler akın akın yurda dönüyor: Yurda döndüğümüz için çok mutluyuz
Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerden bazıları, ana vatana seyahatlerini araçlarını da yanlarında getirebildikleri "rahat ve konforlu" arabalı trenle yapıyor. Almanya'dan gelen 64 yaşındaki Ayşe Öztürk, arabalı treni tercih ederek yorulmadan konforlu şekilde seyahat ettiklerini söyledi. Nuri Gül ise trenle seyahatin kendisi için kolaylık olduğunu Türkiye geldikleri için çok mutlu olduklarını belirtti.