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Hayat Karpuzdaki hileye dikkat İşte aşılı karpuzu ayırt etmenin yolları
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Karpuzdaki hileye dikkat: İşte aşılı karpuzu ayırt etmenin yolları

Yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan karpuz milyonlarca sofrayı süslüyor. Ancak bazı üreticiler, yüksek verim elde edip, dayanıklılık sağlamak için karpuza kabak aşısı yapıyor. Aydın'da 14 yıldır karpuz satarak geçimini sağlayan Ergün Akar (52), kabak aşılı karpuzu ayırt etmenin inceliklerini tek tek anlattı.

Haber Merkezi DHA
Üretici Ergün Akar, iyi karpuz seçmenin inceliklerini anlattı.
Üretici Ergün Akar, iyi karpuz seçmenin inceliklerini anlattı.

Aydın'da mart ayında ekilen karpuzlar, hasadı yapılarak tezgahlarda yerini aldı. Hava sıcaklıklarının da yükselmesiyle karpuz satışlarında artış yaşanmaya başladı. Adana, Mersin ve Antalya karpuzundan sonra Aydın ve ilçelerinde üretilen karpuzlar da tüketicilerin en çok tercih ettiği meyve haline geldi. Ancak, piyasadaki karpuzların yüzde 80'inin kabak köküne aşılama yapılarak üretilmesi kalite ve tadını etkiledi.

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Aydın'da 14 yıldır karpuz satarak geçimini sağlayan Ergün Akar (52), kabak karpuzu ayırt etmenin inceliklerini şöyle anlattı:

"Karpuzun sapını iyi inceleyin"

"Kabak aşılı karpuzun sapı kalın, göbeği derin olur. İçinde damarı vardır, sert olur. Çekirdek karpuz ise göbeği yuvarlak ve sapı incedir. Üretici, hastalıklara karşı daha dayanıklı olduğu, kiloda ağır çektiği ve daha yüksek verim elde ettikleri için tercih ediyor. Çekirdek karpuzun raf ömrü kısadır. Çekirdek karpuz rafta kaldıkça içini çeker. Çünkü suyuyla yaşıyor. Kabak aşılı karpuz ise daha uzun süre dayanabilir."

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  • Akar, şu an piyasada kabak karpuzun kalitesine göre kilosunun 1 lira ile 1,50 lira, çekirdek karpuzun ise 2 ile 2,5 lira arasında satıldığını söyledi.

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık gibi
FOTOĞRAF 14
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Anıt Kırsal mahallesinde yetişen ve dış görünüşü karpuza benzeyen kesilince ortaya çıkan iç görüntüsü ile kavunu tadıyla salatayı andıran şelengonun hasadı, bu yıl önceki yıllara göre yaklaşık bir hafta erken başladı. İlçede tuzlanarak tüketildiği gibi sala gibi turşusu da kurulan şelengonun hasadı yaklaşık 45 dereceyi aşan sıcağın altında hasadı yapılıyor.
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Şanlıurfa’da ve Güneydoğu’da yaygın olarak tüketilmeye başlayan şelengonun olgunlaşmamış, acı olanları ise isilik tedavisinde kullanılıyor. Çok narin bir sebze olan şelengo dalından koparıldıktan kısa bir süre sonra tüketilmediği takdirde tadını kaybederek bozuluyor.
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Şifalı olduğuna inanılan şelengonun ekimi nisan ayında yapılırken hasadı ise mevsimsel şartlara göre yaz mevsiminde gerçekleştiriliyor. Sıcak hava nedeniyle sabah erken tarlaya giden işçiler, zorlu ve saatler süren çalışmaların ardından tarladaki şelengoları topluyor.
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Ailesiyle birlikte şelengo toplayan Aziz Kurek, “Nisan ayında ekimine başlıyoruz. Bir hafta, on gün sonra çapasını yapıyoruz. Etrafını temizliyoruz. Yaklaşık 45-50 günden sonra artık ürünler çıkmaya başlıyor. Bizim bu köy bölgesi çok eken bölgeler. Toprağından dolayı, kara kırmızı toprak rutubeti bırakmıyor. Biraz daha nemli. Susuz, organik, ilaç, katkı falan yok. Topladıktan sonra Diyarbakır, Mardin, Kızıltepe’den gelenler var. Onlara veriyoruz. Kalanları da şehre gönderiyoruz. Günde 5 ton ürün çıkabiliyor. Zahmeti çok, kazancı az” dedi.
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Ürünün tanıtımını istiyorlar <br> <br> Ürünün günlük olarak nasıl büyüdüğünü de anlatan Kürek,” Biz bunları topladıktan sonra kısım kısım ayırıyoruz. En çok ilgi görenin fiyatı 3 lira, 4 buçuk lira arasında fiyatla satıyoruz. Sabah 4’ünde iş başı yapıyoruz. Traktörü, gübresi de çabasıdır. Elde avuçta kalan bir şey kalmıyor. Bir çok ailenin geçim kaynağı, desteklenmesini istiyoruz. Bir de bu bölgenin olduğu için bir festivalle, devlet kanalıyla tanıtılmasını istiyoruz. Yurt genelinde bunun bir pazar payının oluşması gerekiyor. Tanıtımı olsun ki Türkiye’nin her yerine dağılsın. Pazar payı büyüdükçe üretim de çoğalır” diye konuştu.
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Hem yeniliyor hem tedavide kullanılıyor <br> <br> Türkiye’de sadece Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yetişen şelengonun tarladan toplandıktan sonra 2-3 gün içerisinde tüketilmesi gerekiyor.
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Salatası, turşusu, dolması ve cacığı yapılabilen şelengo, kabuğu ile birlikte tüketilebiliyor. Ayrıca şelengonun kan şekerini düşürdüğüne ve kandaki toksinleri temizlediğine inanılıyor. Acı olanları ise yörede isilik tedavisinde kullanılıyor.
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Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık gibi
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Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık gibi
Title
Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık gibi
Title
Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık gibi
Title
Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık gibi
Title
Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık gibi
Title
Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık gibi
Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık gibi
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Anıt kırsal Mahallesi'nde yetiştirilen dışı karpuz, içi kavun ve tadı salataya benzeyen şelengonun hasıdına bu yıl erken başlandı.

"Tercihimiz çekirdek karpuz"

Çiçekçilik yapan Banu Eker de karpuz alırken, kabak aşılı değil, çekirdek karpuz almaya özen gösterdiklerini belirtip, "Sağlıklı yaşam için çekirdek karpuzu tercih ediyorum. Kabak aşılı karpuz değil, çekirdek karpuz yemek istiyoruz" dedi. Melek Gürbüz ise lezzet olarak kabak aşılı karpuz yerine çekirdek karpuzu tercih ettiklerini söyledi.

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