Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 10 yıldır kekik aromalı karpuz üretiyor 30-40 yıl önceki tadı veriyor
ANTALYA

10 yıldır kekik aromalı karpuz üretiyor: 30-40 yıl önceki tadı veriyor

Antalya'da İrfan Ateş (54), karpuz fidanlarının dibine, dağdan toplayıp kaynattığı kekiklerin suyunu vererek, kekik aromalı karpuz üretiyor. Kekik aromalı karpuzları 10 yıldır ürettiğini anlatan Ateş, karpuzların 30-40 yıl önceki tadı verdiğini aktardı.

Haber Merkezi DHA
Zamanla kekik suyunun aroması karpuza işliyor.
Zamanla kekik suyunun aroması karpuza işliyor.

Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'nde yaşayan ve tarımla uğraşan İrfan Ateş, karpuz fidanlarının dibine, dağdan toplayıp kaynattığı kekiklerin suyunu vererek, kekik aromalı karpuz üretti. Yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yaptığını söyleyen İrfan Ateş, 10 yıldır karpuzlarına kekik suyu verdiğini ifade etti.

Zamanla kekik suyunun aroması karpuza işliyor

Damıtma sistemiyle kekik suyu veriyor

İrfan Ateş, dağdan topladığı kekikleri kazanda kaynattıktan sonra damıtma sistemiyle karpuzlara verdiğini belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Karpuzu ekiyorum, bir kilograma ulaştıklarında da damıtma sistemiyle kekik suyunu veriyorum. Kekik suyunun yanında pancar melezi ve pekmez de veriyorum. Zamanla kekik suyunun aroması karpuza işliyor."

Zamanla kekik suyunun aroması karpuza işliyor

Kekiğin faydasıyla karpuzun bir araya geldiğini kaydeden İrfan Ateş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

  • "30-40 sene önce yediğimiz karpuzlar gibi oluyor. Kekik aromalı karpuzumuza talep çok yoğun. 10 senedir yapıyorum ama bu sene talep daha da arttı. Vatandaşlarımız ağız tadıyla karpuz yesin istiyoruz."

Zamanla kekik suyunun aroması karpuza işliyor

Talep çok

Kekik aromalı karpuza Ankara'dan bile talep olduğuna dikkat çeken Ateş, son olarak açıklamasına şu ifadeleri ekledi:

  • "Alanya, Fethiye olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden talep geliyor. Bu sene yaz bitene kadar kekik aromalı karpuz yetiştirmeye devam edeceğim."

Karpuzun, 10 kilometreye kadar servis yaptıkları evlere kilosunu 6 TL'den sattıklarını bildiren İrfan Ateş, bahçeden satışın ise 5 TL olduğunu kaydetti.

10 yıldır kekik aromalı karpuz üretiyor: 30-40 yıl önceki tadı veriyor
FOTOĞRAF 5
Title
Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'nde yaşayan ve tarımla uğraşan İrfan Ateş, karpuz fidanlarının dibine, dağdan toplayıp kaynattığı kekiklerin suyunu vererek, kekik aromalı karpuz üretti. Yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yaptığını söyleyen İrfan Ateş, 10 yıldır karpuzlarına kekik suyu verdiğini ifade etti.
Title
İrfan Ateş, dağdan topladığı kekikleri kazanda kaynattıktan sonra damıtma sistemiyle karpuzlara verdiğini belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu: Karpuzu ekiyorum, bir kilograma ulaştıklarında da damıtma sistemiyle kekik suyunu veriyorum. Kekik suyunun yanında pancar melezi ve pekmez de veriyorum. Zamanla kekik suyunun aroması karpuza işliyor.
Title
Kekiğin faydasıyla karpuzun bir araya geldiğini kaydeden İrfan Ateş, açıklamasını şöyle sürdürdü: 30-40 sene önce yediğimiz karpuzlar gibi oluyor. Kekik aromalı karpuzumuza talep çok yoğun. 10 senedir yapıyorum ama bu sene talep daha da arttı. Vatandaşlarımız ağız tadıyla karpuz yesin istiyoruz. ​
Title
Kekik aromalı karpuza Ankara'dan bile talep olduğuna dikkat çeken Ateş, son olarak açıklamasına şu ifadeleri ekledi: Alanya, Fethiye olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden talep geliyor. Bu sene yaz bitene kadar kekik aromalı karpuz yetiştirmeye devam edeceğim.
Title
Karpuzun, 10 kilometreye kadar servis yaptıkları evlere kilosunu 6 TL'den sattıklarını bildiren İrfan Ateş, bahçeden satışın ise 5 TL olduğunu kaydetti.
10 yıldır kekik aromalı karpuz üretiyor: 30-40 yıl önceki tadı veriyor
Antalya'da İrfan Ateş (54), karpuz fidanlarının dibine, dağdan toplayıp kaynattığı kekiklerin suyunu vererek, kekik aromalı karpuz üretiyor. Kekik aromalı karpuzları 10 yıldır ürettiğini anlatan Ateş, karpuzların 30-40 yıl önceki tadı verdiğini aktardı.
Abone Ol Google News
Bakan Kocadan flaş telefon

Bakan Koca'dan flaş telefon

​Sosyal medyanın gündemine oturan vatandaşı aradı.
Haftere ve arkasındakilere kötü haber

Hafter'e ve arkasındakilere kötü haber

​Serrac güçlerinin kritik noktada denetimi sağlaması an meselesi.
Sisinin müftüsüne Ayasofya cevabı

Sisi'nin müftüsüne Ayasofya cevabı

​Dünya Alimler Birliği: İstanbul'un fethine saldırmak utanç lekesidir.
İmza çilesi bitiyor

İmza çilesi bitiyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiren düzenleme.
Terörist sayısı çakıldı

Terörist sayısı çakıldı

​Bakan Soylu son rakamları açıkladı ve ekledi: Terör kaderimiz olmaktan çıkıyor.
Yağmacılar<br>fırsat kolluyor

Yağmacılar
fırsat kolluyor

ABD'de eczanesi yağmalanan Türk neler yaşadığını anlattı.

Fenerbahçe'ye <br>şaşırtan isim

Fenerbahçe'ye
şaşırtan isim

​Emre Belözoğlu önerdi, yönetim resmi teklif yaptı.
7 ile deprem desteği

7 ile deprem desteği

Bir ay içerisinde 3 büyük depremle sarsılmışlardı.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Vatandaşın<br>sabrı taşıyor

Vatandaşın
sabrı taşıyor

Parktaki görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
22 ilde dev operasyon

22 ilde dev operasyon

Hava Kuvvetlerine sızan FETÖ'cülere operasyon
Türkiye üretiyor<br>dünya nefes alıyor

Türkiye üretiyor
dünya nefes alıyor

​Avrupa satış yasağı koyarken yerli cihazlar dünyanın dört bir yanına ulaştı.
İşte cinayetin bedeli

İşte cinayetin bedeli

Floyd'u öldüren polisin ilk davası görüldü, kefalet bedeli belli oldu.
Ayasofya açılacak

Ayasofya açılacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Danıştay kararının gereğini yaparız.
Türkiye'ye geliyorlar

Türkiye'ye geliyorlar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.