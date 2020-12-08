Türk mutfağının kıymetlisi: Kıymalı mini pide

Ailecek her öğünde afiyetle yiyeceğiniz bir tarif ile karşınızdayız. Çayla ayrı, ayranla ayrı güzel gider kıymalı pide. Yapılışı da çok kolay. Tek yapmanız gereken mutfağa girmek. E hadi o zaman afiyet olsun şimdiden...

Kıymalı mini pide.

Kıymalı minik pide tarifi için malzemeler

Hamur Malzemeleri

1/2 (Yarım) Su Bardağı Zeytinyağı

1/2 (Yarım) Su Bardağı Ilık Su

1/2 (Yarım) Su Bardağı Ilık Süt

1 Adet Oda Sıcaklığında Yumurta

1 Tatlı Kaşığı Tuz

1 Tatlı Kaşığı Toz Şeker

1 Tatlı Kaşığı Toz Maya

4 Su Bardağı Un

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Harç Malzemeleri

300 Gram Yağlı Kıyma

1 Tatlı Kaşığı Tuz

1 Tatlı Kaşığı Toz Kimyon

1/2 (Yarım) Tatlı Kaşığı Toz Karabiber

1 Tatlı Kaşığı Pul Biber

Kıymalı mini pide.

Kıymalı minik pide yapılışı

Hamur malzemelerini yoğurup bir saat mayalandırın. Kıymalı harcı karıştırıp yoğurun. Ceviz büyüklüğünde hamurdan koparıp elinizle açıp tepsiye yayın, üzerlerine 1 tatlı kaşığı kıymalı harçtan yayın. Kenarlarına yumurta sarısı sürüp önceden 180 derecelik ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

Kıymalı mini pide.

Kıymalı mini pide kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

10 dakikada hazırlanan kıymalı mini pide 60 dakikada dinlenme süresi var. 20 dakikada da pişer.

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Kıymalı mini pide kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan kıymalı mini pide kalorisi 299,9.

Kıymalı mini pide.

Kıymalı mini pide yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Kıymalı mini pide için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 24,5 lira.

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