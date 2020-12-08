Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Türk mutfağının kıymetlisi Kıymalı mini pide
YEMEK TARİFLERİ

Kıymalı mini pide tarifi: Kıymalı mini pide nasıl yapılır?

Türk mutfağının kıymetlisi: Kıymalı mini pide

Türk mutfağının vazgeçilmezi, dükkanlar açtıran lezzet kıymalı pidenin minisini hazırladık. Hamurundan yağlı kıymalı harcına kadar detaylar verdiğimiz bu tarifi çok seveceksiniz. Peki kıymalı mini pide tarifi nedir ve nasıl yapılır? Kolay gelsin...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kıymalı mini pide.
Kıymalı mini pide.

Ailecek her öğünde afiyetle yiyeceğiniz bir tarif ile karşınızdayız. Çayla ayrı, ayranla ayrı güzel gider kıymalı pide. Yapılışı da çok kolay. Tek yapmanız gereken mutfağa girmek. E hadi o zaman afiyet olsun şimdiden...

Kıymalı mini pide.

Kıymalı minik pide tarifi için malzemeler

Hamur Malzemeleri

1/2 (Yarım) Su Bardağı Zeytinyağı

1/2 (Yarım) Su Bardağı Ilık Su

1/2 (Yarım) Su Bardağı Ilık Süt

1 Adet Oda Sıcaklığında Yumurta

1 Tatlı Kaşığı Tuz

1 Tatlı Kaşığı Toz Şeker

1 Tatlı Kaşığı Toz Maya

4 Su Bardağı Un

Harç Malzemeleri

300 Gram Yağlı Kıyma

1 Tatlı Kaşığı Tuz

1 Tatlı Kaşığı Toz Kimyon

1/2 (Yarım) Tatlı Kaşığı Toz Karabiber

1 Tatlı Kaşığı Pul Biber

Kıymalı mini pide.

Kıymalı minik pide yapılışı

Hamur malzemelerini yoğurup bir saat mayalandırın. Kıymalı harcı karıştırıp yoğurun. Ceviz büyüklüğünde hamurdan koparıp elinizle açıp tepsiye yayın, üzerlerine 1 tatlı kaşığı kıymalı harçtan yayın. Kenarlarına yumurta sarısı sürüp önceden 180 derecelik ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

Kıymalı mini pide.

Kıymalı mini pide kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

10 dakikada hazırlanan kıymalı mini pide 60 dakikada dinlenme süresi var. 20 dakikada da pişer.

Kıymalı mini pide kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan kıymalı mini pide kalorisi 299,9.

Kıymalı mini pide.

Kıymalı mini pide yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Kıymalı mini pide için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 24,5 lira.

Puf puf kabaran mini pankek
HAYAT
Puf puf kabaran mini pankek

Bol baharatlı yaprak sarması tarifi: Yaprak sarması nasıl yapılır?
HAYAT
Bol baharatlı yaprak sarması tarifi: Yaprak sarması nasıl yapılır?

Kıymalı lazanya tarifi: Kıymalı lazanya nasıl yapılır?
HAYAT
Kıymalı lazanya tarifi: Kıymalı lazanya nasıl yapılır?
Abone Ol Google News
İran bunu konuşuyor

İran bunu konuşuyor

Tahran'da bir köprüye İsrail bayrağı asıldı: Teşekkürler Mossad.
Sebebi bulunamıyor

Sebebi bulunamıyor

​450 kişi hastanelik oldu.
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Kılıçdaroğlunun cumhurbaşkanlığı adaylığını canı gönülden isteriz

Vakıf yönetimi kusurlu

Vakıf yönetimi kusurlu

​Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin bilirkişi raporu açıklandı.

Avrupa'nın güvenliği<br>Türkiye'nin elinde

Avrupa'nın güvenliği
Türkiye'nin elinde

​Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'dan dikkat çeken açıklama.

Yüzüne bile bakılmıyordu

Yüzüne bile bakılmıyordu

​Kilosu 100 liraya dayandı.
Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın

Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank yabancı yatırımcılara seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.