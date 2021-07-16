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Kurban Bayramı'nda et saklarken bu hatayı yapmayın: Bakteri üretiyor

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala doğru et tüketimi konusunda önemli bilgiler veren Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Demirci, “Pişirilme işlemi sonrası buzdolabına konulan etlerin çıkarılıp yeniden dondurulması en büyük sorunlardan biri. Etin uzun süre oda sıcaklığında tutulması bakteriyel enfeksiyonlar açısından risk taşıyor” dedi.

Haber Merkezi DHA
Kurban Bayramında et saklarken bu hatayı yapmayın: Bakteri üretiyor
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Kurban Bayramı’na çok kısa bir süre kaldı, bayramla ilgili hazırlıklar da başladı. Kurban Bayramı’nın yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle sağlık açısından birtakım önlemlerin alınması gerektiğini hatırlatan Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Demirci, önemli uyarılarda bulundu.

Yoğun miktarda ve gün boyu her öğünde et ve et ürünleri tüketilmesinin sağlık açısından oldukça zararlı olduğunu belirten Doç. Dr. Hakan Demirci, “Özellikle kalp ve damar, diyabet, mide ve sindirim sistemi hastalığı olan ve kötü kolesterole sahip kişilerde et tüketiminin sınırlandırılması gerekir.

Çay, kahve, kuruyemiş, tatlı, gazlı içeceklerin de gittikçe artan miktarlarda tüketileceği göz önünde bulundurulursa öğünlerin dengelenmesi önem taşır. Gün içerisinde su mutlaka tüketilmelidir. Sebze ve meyvelerle etlerin dengeli şekilde sindirimine katkıda bulunulmalıdır” diye konuştu.

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Kurban Bayramı'nda fazla et yemeyin

“KIRMIZI ETTE BİRÇOK HASTALIK ÜREYEBİLİR”

Etlerin pişirilmesi ve saklanmasının önemine de değinen Doç. Dr. Hakan Demirci, “Çok yoğun etin, yüksek miktarlarda tüketilmesinden ziyade daha küçük parçalarda ve ufak öğünlerde tüketilmesine dikkat edilmeli. Bunun dışında, kurban kesilir kesilmez etin taze ve hızlı bir şekilde tüketilmesinden ziyade 24 ila 48 saat kadar soğuk havada dinlendirilmesi sindirim sistemi problemleri açısından çok daha yardımcı olacaktır. Özellikle reflü sorunu yani mide asidinin artması ve gastriti önleme açısından etin dinlendirilmesi fayda sağlayacaktır.

Kırmızı ette birçok hastalık üreyebilir. İnsanlarda enfeksiyona da yol açabilir. Özellikle buzdolabına konulan etlerin pişirilme işlemi sonrası tekrar dışarı çıkartılıp, ardından yeniden dondurulması en büyük sorunlardan biridir. Uzun süre oda sıcaklığında tutulması da bakteriyel enfeksiyonlar açısından büyük problemler yaratabilir” ifadelerini kullandı.

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“O ETİN TÜKETİLMEMESİ İMHA EDİLMESİ GEREKİR”

“Ekinokok” adı verilen kistatik parazitlere karşı uyarılarda bulunan Doç. Dr. Hakan Demirci, “Kedi ve köpek kistleri olarak değerlendirdiğimiz büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sakatatlarında bulunan bazı enfeksiyonlar vardır. Özellikle karaciğer gibi bu tür organların tüketilirken mutlaka gözle çok iyi kontrol edilmesi gerekir.

Nodüller üzerinde beyaz plaklar olabilir. Karaciğer kesildiği ve doğrandığı zaman homojen yapısı bozulur. İçinde özellikle beyaz topakların olduğu görülebilir. Bu gibi durumlarda o etin tüketilmemesi, imha edilmesi gerekir” dedi.

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KÜÇÜK ÇOCUKLAR SİNDİRİM SORUNUNA DİKKAT!

Fazla et tüketiminden sindirim sisteminin baştan aşağı etkilendiğini söyleyen Doç. Dr. Demirci, “Reflü adı verilen mide asidi fazlalığı, sindirim sisteminin zorlanmasına bağlı görülen gastrit görülebilir. Yine bu dönemde yoğun yağlı ve kızartma tarzı etlerin tüketilmesine bağlı safra kesesi hastalıkları görülebilir. Pankreasın iltihaplanması da sık karşılaşılan hastalıklar arasında yer alır.

Özellikle küçük çocuklar, ileri yaştaki kişiler, diyabet, kronik damar ve kalp hastalığı olan kişilerde, mide ve bağırsak hastalığı olan kişilerde et tüketiminin kısıtlanması ve yoğun miktarlarda tüketilmeyip öğünlere bölünecek şekilde tüketilmesi gerekir. Ayrıca küçük çocuklar da sindirim sorunu, karın ağrıları yaşayabilirler” uyarısında bulundu.

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