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Hayat Lahmacun 2020 yılında global aramalarda beşinci sıraya yükseldi Şanlıurfada coşkuyla karşılandı
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Lahmacun 2020 yılında global aramalarda beşinci sıraya yükseldi​: Şanlıurfa'da coşkuyla karşılandı

Lahmacun 2020 yılında global aramalarda beşinci sıraya yükseldi: Şanlıurfa'da coşkuyla karşılandı

Şanlıurfa mutfağının tescilli lezzetlerinden lahmacunun, 2020 yılında Google’da global aramalarda en çok aranan tarifler sıralamasında 5’inci, Türkiye’de ise 7’nci olması kentte sevinçle karşılandı.

Haber Merkezi DHA
Mahalle aralarındaki taş fırınlardan tutun da lüks restoranlara kadar şehrin, en çok pişirilen yiyeceği lahmacun.
Mahalle aralarındaki taş fırınlardan tutun da lüks restoranlara kadar şehrin, en çok pişirilen yiyeceği lahmacun.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescili yapılan Şanlıurfa’nın lezzetlerinden ‘Lahmacun’ dünyada tarifi en fazla aranan 5’nci, Türkiye’de ise 7’nci ürün oldu. Haberin büyük bir sevinçle karşılandığı Şanlıurfa’da lokantacılar, özellikle pandemi döneminde en çok tüketilen ve siparişi verilen yiyecekler arasında lahmacunun bulunduğunu belirtti.

Mahalle aralarındaki taş fırınlardan tutun da lüks restoranlara kadar şehrin, en çok pişirilen yiyeceğinin lahmacun olduğunu hatırlatan lokantacı Necip Özbek, “İlgi bizi mutlu etti. Lahmacun bütün Türkiye’de bilinen ve pişirilen bir lezzet. Ancak kentimizde kullanılan malzemelerden dolayı tadı çok daha güzeldir. Biz lahmacunu isot, salça, kuzu ile dana kıymasından yapıyoruz, ayranla servis ediyoruz. Görüntüsü göze, tadı mideye hitap ediyor" dedi.

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HERKESE EN GÜZEL LAHMACUN TARİFİ VERİYORUZ

Google’da tarifi aranan ürünler arasında lahmacunun olmasına şaşırmadığını kaydeden lokantacı Necdet Yıldırım ise, "Koronavirüs salgınında da ilgi azalmadı. Aksine evlerinden dışarıya çıkamayan veya lokantaların kapalı olmasından dolayı herkes kendi lahmacununu yaptı. Biz isteyenlere en güzel lahmacun tariflerini verdik. Lahmacunumuzun lezzeti tüm dünyada bilinmektedir” diye konuştu.

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