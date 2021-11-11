Mehcer yüz yıl sonra canlandı

“Sanat, özgürlüğe kanat çırpmaktır” sloganıyla kurulan “Mehcer Göç Sanatçıları Derneği”, dünyanın her yerinden sanatçılarla yeni bir kültür inşa etmek için yola çıktı. Göçü temsil eden kuş, bilgiyi temsil eden kitap ve kültürü temsil eden lalenin birleşiminden oluşan logosuyla kendini duyuran Mehcer Sanat Evi’ni ziyaret ettik. Müzik, resim ve heykel, sinema, tiyatro, edebiyat, gastronomi, folklor, moda, mimari, arkeoloji, müze, yapımcı ve yönetmenlerin içinde olduğu 12 birimden oluşan derneğin başkanı Turan Kışlakçı, vizyon ve hedeflerini anlattı.

1920 yılında Lübnan, Suriye ve Mısır gibi pek çok Arap ülkesinden siyasi, sosyal, ekonomik ve dini sebeplerle Amerika kıtasına göç eden yazarların kurduğu Mehcer edebiyat akımının 101 yaşında olduğunu söyleyen Kışlakçı, Mehcer’in kelime anlamının ‘göç edilen yer’ olduğunu belirtti. Halîl Cibrân’ın öncülüğünde kurulan ve birçok önemli şahsiyeti içinde barındıran edebiyat akımının isim hakkını yaşayanlardan aldığını ifade eden Kışlakçı, “Yüz yıl sonra Mehcer’i yeniden canlandırdık” dedi.

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YENİ BİR KÜLTÜR İNŞA EDECEĞİZ

Kışlakçı, “Tıpkı ekonomik, siyasi, toplumsal sıkıntılar gibi bütün dünyada kültür sanat alanında da sıkıntılar var. Dünyayı bu krizlerden kurtaracak alan yine kültür sanat olacak. Biz de bu amaçla yola çıktık ve yeni bir kültür inşa etmek derdindeyiz. Göç eden sanatçılar, kendi kültürlerini taşıyıp, gittikleri yerin kültürüyle harmanlayarak farklı eserler meydana getiriyor. Amerika’daki müziğin, sinemanın temellerini göçmenler attı. Göç aslında yeni bir kültür sanatın başlangıcı. Eğer bu yönüyle öne koyarsak, Türkiye’deki göçün önemi daha çok anlaşılır” açıklamasında bulundu.

80 ÜLKE 4 BİN SANATÇI

Mehcer’in 80 ülkeden 4 bine yakın sanatçının buluştuğu bir yer olduğunu söyleyen Kışlakçı, hem derneğin faaliyetlerini anlattı, hem de müjdeler verdi. “İki üç ay sonra uluslararası arenadan önemli isimler bizim üyemiz olacak. Yakında kahve, müzik ve sinema festivallerimiz olacak. Hem Türkiye içinde hem de Avrupa’yı gezebilecek müzik tırı hazırlığı içindeyiz. Tırın durduğu her ülkede göçmen arkadaşlar müzik festivali yapacak. Bir de sanat eğitimleri vereceğimiz akademimiz olacak. Londra, Paris, Berlin ve Washington’da şubeler kurmak için alt yapı oluşturduk. mehcer.com üzerinden şimdilik Arapça İngilizce ve Türkçe olarak bir haber sitesi çalışmamız var. Daha sonra birçok dil ekleyerek Kültür Sanat Ajansının temelini atmayı hedefliyoruz.”

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ANADOLU VE AKDENİZ MUSİKİSİ

2015 yılından beri Türkiye’de yaşayan Suriyeli sanatçı Ala Hatip, Mehcer’in müzik bölümünün başkanı. Fransa’da birçok kişiden ders alan ud sanatçısı Hatip, orada kurduğu dostluklarla ortak projeler hazırladığını söyledi. Özellikle Anadolu ve Akdeniz musikisini birleştiren çalışmalar yaptıklarını belirten Hatip, “Burası hepimizin evi. Şu anda Akdeniz ve Anadolu müziği eksenli gidiyoruz. Fakat hedefimiz doğu ve batı musikisinden ortak bir şeyler hazırlamak. Dünyanın her yerine hitap edecek farklı müzikler yapmak istiyoruz” dedi.

HAYAT Doğu’yu Batı’ya bağlayan köprü: Göç Edebiyatı