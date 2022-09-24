Hayat Metin Uca LGBT sapkınlığına karşı duran ailelerle dalga geçti
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Metin Uca LGBT sapkınlığına karşı duran ailelerle dalga geçti

Televizyon programcısı Metin Uca, LGBT lobisine hizmet ettiği mesajında, sapkınlığa karşı duran aileye duyarlı kişilerle kendince alay etti.

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Haber Merkezi Diğer
Metin Uca LGBT sapkınlığına karşı duran ailelerle dalga geçti
Metin Uca

Fikirde Birlikve Mücadele Platformu öncülüğünde eşcinsel sapkınlığı destekleyen LGBT lobisine karşı ortak bir tavır sergilenen Büyük Aile Yürüyüşü, LGBT destekçilerinin hedefi haline geldi.

NEFRET SÖYLEMİYLE SUÇLANIYORLAR

Aileye duyarlı vatandaşlar nefret söylemi ile LGBT'li bireyleri hedef almakla suçlanırken, Twitter'da sapkınlara destek veren sunucu Metin Uca, sapkınlığın karşısında duran vatandaşlarla kendince alay etti.

LGBT dayatmasına karşı yürüyüşe katılmak isteyenler Saraçhane'ye akın etti
OYNAT 00:26
LGBT dayatmasına karşı yürüyüşe katılmak isteyenler Saraçhane'ye akın etti
LGBT dayatmasına karşı yapılacak 'Büyük Aile Yürüyüşü'ne katılmak isteyen vatandaşlar Fatih'teki Saraçhane Parkı'na akın etti. Toplanan kalabalık, 'Küresel çetelerden aileni ve neslini koru, kulak ver bu sese aile hedefte, LGBT propaganda ve dayatmasına dur de, cinsiyetsiz toplum projesine dur de.' yazılı dövizlerle alana giriş yaptı.


AİLELERİ HEDEF ALDI

Uca, İstanbul'da yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı üzerinden aileye duyarlı kişileri şöyle hedef aldı: "İstanbul’da şiddetli yağmur sonrası Türk aile yapısını bozma ihtimali belirdi."

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