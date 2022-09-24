Metin Uca LGBT sapkınlığına karşı duran ailelerle dalga geçti

Fikirde Birlikve Mücadele Platformu öncülüğünde eşcinsel sapkınlığı destekleyen LGBT lobisine karşı ortak bir tavır sergilenen Büyük Aile Yürüyüşü, LGBT destekçilerinin hedefi haline geldi.
NEFRET SÖYLEMİYLE SUÇLANIYORLAR
Aileye duyarlı vatandaşlar nefret söylemi ile LGBT'li bireyleri hedef almakla suçlanırken, Twitter'da sapkınlara destek veren sunucu Metin Uca, sapkınlığın karşısında duran vatandaşlarla kendince alay etti.
AİLELERİ HEDEF ALDI
Uca, İstanbul'da yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı üzerinden aileye duyarlı kişileri şöyle hedef aldı: "İstanbul’da şiddetli yağmur sonrası Türk aile yapısını bozma ihtimali belirdi."
İstanbul’da şiddetli yağmur sonrası Türk aile yapısını bozma ihtimali belirdi 😂 pic.twitter.com/QGNsgwLcs3
İstanbul’da şiddetli yağmur sonrası Türk aile yapısını bozma ihtimali belirdi 😂 pic.twitter.com/QGNsgwLcs3— Metin Uca (@MetinUca) September 22, 2022